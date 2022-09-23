Pagani Utopia手工超跑　夢想烏托邦

由1999年發表的Zonda「幽靈之子」、2011年的Huayra「風神」，到最近全新發表的Utopia「烏托邦」，意大利純手工超跑Pagani迎來與品牌一起走進第3個10年的全新超跑車型。首批Utopia 的Coupé車型，只限量打造99輛，售價每輛217萬歐元起，即約1,700萬港元(未連稅)，全數早已名車有主。

每一輛Pagani都以追求極致的造車工藝及設計美學而打造，以Huayra後繼車身份登場的Utopia也不例外。Pagani創辦人兼首席設計師Horacio Pagani 通過巧妙的手法，將一些比以往任何時候都更加高效的空氣動力學設計直接融入整體造型中，車身線條極盡簡約而流暢之餘，同時能實現更大的下壓力和減少阻力。由頭冚到前擋風玻璃上部圓邊，再到尾翼的設計線條平滑細緻，展現出柔和的輪廓。全新側鏡設計配全新翼型支撐，帶來更佳的空氣動力效率。兩側上下排列的雙圓立體尾燈，四周融入了隱藏式散熱導風設計。至於，腳下與著名鍛造航空級合金製造商APP TECH共同開發的全新前21吋、後22吋一體式鍛造鋁合金輪圈，加入渦輪狀碳纖散熱氣口設計，能有助將制動系統中的熱氣排出，兼減少車身下方的亂流。

為確保新繼任能續為車迷提供最、最、最純粹的駕駛體驗，Utopia不行純電或混能，堅持採用由Mercedes-AMG為Pagani特別定制開發、引擎轉速更高，兼且能符合最嚴格排放法規的6.0L V12雙渦輪增壓汽油引擎作動力核心。經專業調校最大馬力輸出達864hp，1,100Nm強悍扭力於轉速達2,800rpm時全數釋放，並一直維持至5,900rpm。較之前曾現身香港的Huayra Roadster BC再多64hp及50Nm。傳動方面，棄用雙離合器波箱，改採用一個帶有同步環、可滿足純手動駕駛的Xtrac 7前速Transversal AMT橫向手動/自動波箱連電子機械差速器。其結構更緊湊及更輕量化，橫向安裝亦有助優化重心。至於0~100km/h加速及極速等數值仍有待廠方公布。

一如Huayra，輕量化車體以Carbo-Titanium HP62 G2及Carbo-Triax HP62獨特碳纖維鈦碳複合物料以手工打造，不同的是採用了新型 A 級碳纖維，能在相同密度的情況下提供額外38%剛度。配上專為賽道而設的CrMo鉻鉬合金鋼前後管狀副車架，淨車重僅1,280kg。輕量化之餘，扭轉剛度及彎曲剛度俱高。懸掛系統採用沿自賽道向Huayra R的鍛造鋁合金主動式獨立雙搖臂連螺旋彈簧及電子控制減震器，為高速過彎時提供十足的支撐性，以穩紮馬步精準進出大小彎道，確保在所有駕駛條件下都能獲得最佳的動態性能。同時藉着全新輕量化前6後4一體式制動卡鉗，配搭前410×38mm、後390×34mm的Brembo碳陶瓷通風碟和特別打造Pirelli PZero Corsa高性能輪胎，成就收放自如的高效制動 。

規格表

車型：雙門雙座位跑車

引擎：V12雙渦輪增壓60度夾角

容積：5,980c.c.

最大馬力：864hp/6,000rpm

最大扭力：1,100Nm/2,800~5,900rpm

傳動：Xtrac 7前速transversal AMT橫向手動自動波箱或純手動（連電子機械差速器）

驅動：中置引擎、後輪驅動

淨重：1,280kg