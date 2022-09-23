楊冪新劇開鏡「變臉」　網民質疑劇組修圖過度

內地女星楊冪和內地小生龔俊合演的內地新劇《狐妖小紅娘月紅篇》，昨日（22日）在內地舉行盛大的開鏡禮，並正式宣布參演名單。今年7月小花袁冰妍因被揭發其公司偷漏稅被罰人民幣97萬（約港幣108萬），即傳她被飛出《狐》劇，其原本演出的角色「塗山雅雅」則由「最美周芷若」祝緒丹代替，根據昨日官方發布的演員名單中，袁冰妍的確已「被消失」，但「塗山雅雅」是由郭曉婷出演，至於祝緒丹則飾演「布泰」一角。

大批網民直指《狐》劇令人「大飽眼福」，無論是女一或女配均「顏值在線」，包括楊冪、祝緒丹、郭曉婷、主演《無心法師》的陳瑤、參演電影《唐人街探案》的胡連馨及主演內地劇《七月與安生》的陳都靈，有網民笑言：「但凡楊冪的顏值差一點，都快不壓不住這些女配的美貌了！」不過有不少網民看過楊冪現身開鏡禮的照片後，認為有「變臉」之嫌，更笑言她是否怕比小花比下去而「出手」太重，但也有網民質疑可能是劇組修圖過度所致：「她最近是做醫美了嗎？感覺臉好腫！」、「楊冪這個臉是認真的嗎？膠感也太重了，能不能保養保養？」、「這個官宣楊冪怎麼一臉膠感？這是去打針？」、「完全就一個網紅玻尿酸打多了臉啊！」