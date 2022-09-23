疑粗口鬧爆「細龍太」陳思圻　呂慧儀咁樣講

「長腳蟹」呂慧儀與蘇韻姿今日（23日）出席《愛‧回家之開心速遞》的宣傳活動，提到「細龍太」陳思圻爆拍《愛‧回家》時被前輩以粗口喪鬧，其中呂慧儀成為嫌疑人，她無奈地說：「又係我？我冇聽過呢個新聞。我哋好和諧，係咪發生喺佢身邊，我唔知佢講邊個，點解佢唔開名？（你有冇鬧過人？）劇中有，劇外冇呢個印象，我通常係道出事實。（有冇試過發脾氣？）每個演員都有情緒，但將情緒帶入套劇就會影響表現，所以我盡量唔會。（咁你有冇畀人鬧過？）我係聲大大，畀人哋以為我鬧人，但我都冇畀人鬧。」

她透露將會做港姐決賽的星級觀眾，問到會否性感上陣？她笑言：「我怕嚇親人，而且囝囝會睇，我啲衫要經過佢同意，唔可以好性感，我覺得最緊要靚，港姐係畀人高貴形象，所以我依家都要收心養性，淑女少少。（揀咗戰衣未？）公司幫我揀，因為我日日開工冇時間。」她指今年港姐佳麗質素平均，其中對徐麟的爆炸頭最有印象，但認為最重要是比賽當晚表現及狀態，建議參賽者以平常心去面對，不要給自己太大壓力。蘇韻姿稱難得今年港姐決賽在紅館舉辦，佳麗應該好好享受舞台：「我當年比賽係喺一廠搞，我今年都有份去做觀眾，好開心，戰衣已經搞咗，都係以穩陣安全為主，適合番個場合，而且主角係班佳麗。」

泳衣環節展示體態美

對於監警會委員批評港姐泳裝少布，她不表認同，反指：「點解港姐做咗咁多年，依家先咁講？港姐除咗有內在美，亦要展示外在美，泳衣環節係展示體態美，如果唔着泳裝而又要展示體態美，咁應該着咩？又唔可以冇上裝，我覺得自己個心態好重要，我唔好睇得咁認真同唔好太偏向某一方，希望大家向好嗰方面去睇。」蘇韻姿亦指全球選美活動都設泳裝環節，而且今年港姐泳裝較歷屆已不算性感。

提到蘇韻姿殺入《好聲好戲2》決賽，她稱已拍畢，但不會劇透，因為劇透死全家：「我覺得好勁，因為決賽3個參賽者都係《愛‧回家》，我哋騎劫咗個節目咁，唔好意思，希望大家有驚喜，畀觀眾睇到我哋另一面。」