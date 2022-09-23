【長知識】滷味靈魂係滷水 仲有黑白之分

滷味，可以說是經典的粵式料理之一，要炮製出色的滷味，就需要一鍋鮮香醇厚的滷水，當中的滷水膽更需歷經歲月考驗，愈陳愈香、愈滷愈醇美。而滷水汁的配方可以說家家戶戶都有所不同，需經長時間熬煮而成，往往被視為家傳或鎮店之寶。

滷水一般會分為黑滷水及白滷子，除基本會用上丁香、桂皮、八角、香葉等香料外，色澤亦大不同，味道也大有分別。

黑滷

‧加入生抽、老抽或藥材而令滷汁顏色較深

‧用的香料較多，有小茴香、南薑、沙薑、香茅等

‧味道較濃郁

‧食材：鵝、鵝掌、豬手等

‧名菜：滷水鵝

白滷

‧主要以鹽調味，色澤較淺

‧用的香料較少，有香葉、八角、果皮等

‧味道較清新

‧食材：鴨、雞、海鮮、家禽內臟等

‧名菜：鹽水鴨

保存方法

‧選用多種香料熬製滷水

‧每次烹調後要撇除多餘的油分及雜質

‧選用帶天然香氣及具抗氧化功能的香料，如小茴香、八角等

‧切忌添加生水，避免帶入細菌，削弱香料抗氧化的作用

‧室溫狀態不常用需每天開火滾起

‧久放需以塑膠盒盛載冷凍，需要時才取出解凍

‧用了3至4次後要加入新的香料及適量的調味料令滷汁濃郁鮮香