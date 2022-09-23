聲夢傳奇2︱彭家賢同黃洛妍上演最強對決

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》將於下月初舉行決賽，而十強之戰近日競爭激烈，最新一集有人氣榜排名第2位的女團XiX演繹《NOBODY》，排名第8位的趙頌宜（Maggie）獻唱《精神分裂》、排名第3位的趙小婷（Pamela）獻唱《電燈膽》、第五位的黃洛妍（Janees）演繹《溝渠暢泳》及排第10位的彭家賢（Zayden）獻唱《阿士匹靈》。

當中焦點落在「最強鬥最強」對決，Zayden雖然自節目開播以後一直表現低調，但其實是實力不俗，於過往每一場對戰均獲得勝利，就連「聲夢大魔王」之一的Janees也曾是其手下敗將，如今昔日對手舞台上再度鬥過，可謂非常吸引，而以狂野露眼Look上陣的Janees，未開聲已先贏氣勢，不過Zayden一身打扮也毫不輸蝕，加上道具藥箱的「加持」及唱到瞓地台風，令全場觀眾睇得投入。

Zayden與Janees演繹歌曲時剖白自己經歷，前者本身擁有豐富街頭Busking經驗，惟曾於其他電視台的首輪比賽中出局，令其信心盡失：「嗰時覺得自己點都去到咁上下先畀人Foul，點知第一輪就畀人Foul咗，嗰次之後有諗過放棄。」更指現時靠儲蓄過活。Janees則在參賽歌曲中投射了自身真實痛愛經歷，自爆曾痛愛渣男：「佢係第一次帶我嚟長洲嘅人，一個我好喜歡嘅人。佢用盡方法傷害我，包括背叛同精神上嘅暴力，仲會用好多方法令我覺得佢咁對我係我問題。我明知自己會唔開心，都要衝埋去，但我嗰時都仲係好陶醉。」