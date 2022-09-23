高海寧自爆成日便秘　蔡嘉欣對健康食品好有研究

藝人可宜最近在網上主持一個以健康為題的節目「醫師Talk」，邀請不少圈中靚女包括高海寧（高Ling）、蔡嘉欣與蘇皓兒等做嘉賓，其他藝人還有張達倫與COLLAR，一齊分享健康小貼士，令身為主持人的她，亦增進很多保養身體的小知識。她說：「好似訪問高Ling初時以為話題淨係講扮靚，點知佢話心靈上嘅健康都好重要，我聽完又覺得係喎，真係要內外兼備，仲有佢依家食全素，因為食多咗飯肥咗，佢話反而感覺自己身體真正好咗，而且佢完全唔介意提起，以前飲食習慣冇咁健康時，佢經常有便秘問題，其實我本身都有呢方面嘅煩惱，大家又講到唔停口，所以靚女私底下一樣有好多小問題要解決，哈哈！」

至於之前選過港姐的蔡嘉欣原來對健康食品好有研究，並介紹一些有效的產品給可宜嘗試，果然一吃即看到效果，令她高呼非常有用。而藝人張達倫就透露試過長時間拍劇，缺乏休息結果搞到面癱，她聽完都嚇了一跳。讀醫護出身的可宜表示：「因為疫情主持好多醫學節目，接觸唔少醫生，更加明白健康可貴，開始認真去對待自己身體，亦希望可以向醫學方面嘅主持發展。」她覺得做藝人最不健康就是很多時要夜睡，絕對要在其他方面做些功夫補充營養。她有感而發說：「唔怪得咁多藝人前輩好似唔識老咁，主要係佢哋後生已經注意保養，所以真係唔好掉以輕心。」