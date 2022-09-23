可嵐想追個女　陪兒子受訓做領犬員

歌手可嵐早年飽受家暴，離婚後獨自撫養兒子，幾年前覓得從事金融界的另一半，並秘密再做媽咪誕下第2仔，可嵐照顧兩子盡心盡力，絕無偏心。今日（23日）是她大仔尤俊（Eugene)參加領犬員比賽的日子，可嵐帶同細仔前往捧場，現年3個月大的峻軒（Henrik ），容貌首次曝光，全身圓碌碌，體重約17磅，十分重磅，還長有一個佛樣，十分趣緻。Eugene現年11歲與細佬年歲相差一截，不過Eugene思想成熟，好錫細佬，成日想抱弟弟，結果在全家集氣支持下，他贏得小組賽冠軍獎項。

可嵐表示未知道兒子是否對領犬感興趣，不過愛犬自細好聽大仔話，遂鼓勵兒子嚐試，之前她都有陪伴兒子一同受訓，一個月內便神速學成參賽。她透露為了讓兒子參賽，今日她先趕往學校接仔放學，再帶同愛犬及細仔趕往會展會場，相當匆忙，狗狗還在車內暈車浪嘔吐，但阻他們合作表現，可嵐稱開心看到兒子和狗狗充滿默契，說：「狗狗真係好聽大仔話，唔知點解，可能佢哋都係teenage ，開心見到大仔和狗狗成為團隊，除咗多了一個細佬之外，狗狗都成為佢兄弟，感覺好好，睇住大仔着住西裝比賽，突然好感動。其實今日係細仔第一次出街，都緊張，但我同大仔講，全家都支持你。」她透露有意再生，笑言全屋連狗狗都是男仔，希望將來可以追個女。