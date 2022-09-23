﻿﻿【美女饕廚】米芝蓮韓國菜篇

比起之前介紹在西九龍M+的韓國餐，今次介紹的氣氛和擺盤可以說是簡單隨意一點，大家可以輕輕鬆鬆品嘗菜式。每道菜的調味沒有特別太濃，而是用食材本身的新穎配搭，賦予一種微妙的味道。

先來韓國開胃菜，底部是質地濃稠綿滑的粟米粥，上面放上由米粉做成的米糕，剁至蓬鬆帶空氣感，頂部加上魚子醬，口感獨特，粟米香甜帶淡淡的香草香氣，清新不膩。

開胃菜後是韓國白魚刺身，用人參、梨和黃瓜作配料，底部是韓式甜辣濃醬。

下一道菜是白蝦冷麵配紫蘇油，冷麵口感煙韌彈牙，嚼勁十足，紫蘇油均勻地掛在麵條上，味道恰到好處，放入酥脆的炸海藻更令整道菜的層次提升。

到主菜了，是韓版魚香茄子，魚烤至皮脆肉嫩，配上茄子，茄子先醃漬再加熱，帶軟綿綿口感，上面放上脆海藻目絲。

第二度主菜是海陸雙拼，燒韓牛和鮑魚。牛肉選用最高等級的1++韓牛里脊肉，肉質軟嫩多汁，牛味香濃細緻。而鮑魚就先蒸熟再用油煎，拌上大麥石鍋飯，加上醃蘿蔔黃瓜，新鮮和陳年泡菜。新鮮泡菜酸酸甜甜有點辣，還帶點大蒜的香味，紅亮爽口。陳年的泡菜第一次吃，味道可能並不是每個人都會喜歡它的，但慢慢會愛上那經過長期發酵而萌發出的獨特帶深道美味節奏。

最後以濃郁的鮮奶咖啡配上咖啡糖棒作結尾。

饕廚貼士：家做Bugak炸海藻

首先將糯米粉與水混合，然後用中高溫煮沸，製成濃稠的糊狀物放涼備用。乾海藻塗上薄薄的糯米糊，用油炸，然後再用低溫烘乾至脱水即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）