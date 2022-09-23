女優送上門　激戰玩夠本

人生充滿驚喜，日本AV界嘅女優到訪系列，就係講男主角留喺屋企都會有驚喜，無端端有索爆AV女優到訪，仲邀請做臨時愛郎上床連番激戰，真係開心過中頭獎呀！

回饋粉絲

喺SOD出品嘅《突擊家訪，借出神木麗無限射擊》中，神木麗呢位綺麗巨乳女優之所以能夠出道拍AV，都係多得當初有份喺「魔鏡一號灰姑娘大賽」投佢一票嘅粉絲支持，麗妹為咗回饋佢哋，喺多位粉絲當中挑選出幸運兒，並親自上門拜訪道謝。雖然麗妹兩手空空嚟到，但係回饋粉絲絕對唔係得個講字，會以自己嘅鮮嫩肉體嚟滿足對方，而且仲係有求必應，想玩鴛鴦浴又得，想麗妹換套黑色透視裝嚟個着衣激戰又得，班粉絲真係開心死呀！

虎入羊群

由S1推出嘅《這麼綺麗的姐姐來我家亂搞》入面，楓富愛突然變身成癡女，不過今次佢唔係搵資深嘅男優做對手，而係親自上門搵素人男激戰！愛妹又靚女又好波，班素人男梗係即刻畀佢入屋啦，而愛妹亦唔會令對方失望，用盡各種手法令佢哋洩完一次又一次，總之要搞到對方清倉為止！如果遇到兩位素人男，阿妹亦冇有怕，一於嚟個3P混戰，盡情享受快感。

簡評

喺兩部女優探訪作品中，本仙最鍾意神木麗主演嘅《突擊家訪，借出神木麗無限射擊》，原因係麗妹身材高挑又好波，仲要顏值高氣質綺麗，上門招呼班素人男時，態度真摯又親切，令人感覺舒服窩心，家陣好少女優可以帶嚟呢種感覺。