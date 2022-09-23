巨乳索模　DD級決戰

美規嘅DD Cup即係有幾大？簡單嚟講係日規嘅E Cup。事實上，喺英美成人模特兒界不乏呢種巨乳級嘅索女，今次就搵嚟Penny Mathias及Hannah Claydon進行比併，睇吓邊個至係男士心目中嘅孖D女神。

紅得低調

喺唔少人眼中，做得成人模特兒都係抱住一個目的，就係希望能夠極速名成利就，只係喺美國成人模特兒界中，卻有一位與別不同嘅索女，佢就係喺美國加州出生嘅Penny Mathias。

佢憑住美艷樣貌以及一對34DD巨乳，而紅透美國成人模特兒界，自2006年起便活躍於各個成人網站及男士雜誌，拍攝嘅火辣寫真更係相當吸睛，但係佢有別一般嘅成人模特兒，雖然人氣強勁，卻鮮有接受媒體訪問。難得佢曾喺一本雜誌訪問中透露，之所以紅得嚟低調，原因係佢本身性格內向，唔想因為工作而影響到自己嘅私生活，更唔希望因而打擾到屋企人。話雖如此，但關於Penny Mathias嘅私生活，始終一直備受粉絲關注。

Penny Mathias

出生日期：1984年4月3日

身高：154cm

三圍：34DD-26-34

夢想入行

唔少成人模特兒都自稱之所以投身模特兒界，只係為咗圓兒時嘅模特兒夢。不過呢個理由嘅真實程度有幾高，相信大家心裏有數，但喺英國出生嘅Hannah Claydon，卻真心想成為一位模特兒，縱使係成人模特兒，佢都在所不惜。

佢表示早喺15歲時，已經開始從事模特兒工作，當時佢以成為首屈一指嘅模特兒為目標。點知成年後，身高一直冇再增加，因而成為佢圓夢嘅最大障礙。既然冇得做模特兒，佢便開始諗其他辦法，喺經理人嘅介紹下，2004年便展開成人模特兒嘅工作，當時佢諗住只係畀自己一年時間，如果喺限期前未能做出成績，便會返回大學繼續法律學位嘅課程，結果住迷人外形及火辣身材，成為炙手可熱嘅成人模特兒。

Hannah Claydon

出生日期：1986年3月13日

身高：152cm

三圍：36DD-26-36

第1回合

鬥靚燈

兩位DD級燈神，胸前一對巨型車頭燈確實養眼，當然燈雖然夠大，但大得嚟係咪好唔好睇卻係另一回事。睇吓Penny Mathias嗰對車頭燈，外形渾圓堅挺脹卜卜，相反坦言僭建嘅Hannah Claydon，質感硬磞磞，梗係唔夠天然咁吸引啦！

第2回合

鬥美股

高質嘅身材唔係一味靠巨乳就得，仲有個吸睛靚股，睇起嚟先至有視覺平衡感。如果從呢點嚟睇嘅話，兩位超人氣成人模特兒均屬高質身材，只係大家唔好漏咗，Hannah Claydon嘅臀圍比Penny Mathias大兩吋，同時身高又只得152cm，外觀上更加養眼。

第3回合

鬥吸金

唔少人氣成人模特兒都會經營社交網平台，不過性格內向又低調嘅Penny Mathias自然冇咁做，反而Hannah Claydon就相當積極，社交網擁有超過31萬位粉絲，更開設埋OnlyFans帳號，實行全力吸金。

引人入「性」

嚟自美國嘅Penny Mathias同英國嘅Hannah Claydon，兩位索女對車頭燈固然吸睛，只係講到引人入「性」，小弟就覺得非Hannah Claydon莫屬，事關佢嘅挑逗功夫一流，每當睇到佢嘅火辣寫真時，就會令人心跳加速，呢啲咪就係巨乳女神嘅魔力囉！