上山下海挑戰難度！何泳芍大解放與胡美貽爭「野」

無綫J2台早前接連推出多個全新綜藝節目均反應不俗，下月初將有20集的行山真人騷節目《港女野人》接力登場，並由4位港姐出身的J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）任主持，眾女於節目挑戰本地不同難度系數的山野外，更要接受大量考驗及訓練，實行鬥快成為十項全能「女野人」。

Amber講就無敵

為了解幾位主持的意志有多深厚，製作組於節目開始時，已對她們進行連串山系常識測試。其中自誇有豐富行山經驗的Amber，到實戰前夕的測試關卡時，卻似乎名不副實，除了答非所問，即使裝備亦盡顯她的「業餘水平」，其餘3女見狀也大表驚訝。

至於皮膚黑黝黝的Honey，22歲考獲潛水教練牌，加上喜歡行山，故被喻為「真．野人」。而於節目中，Honey不時性感上陣，毫不吝嗇晒34D胸器，絕不讓擁有35D的「咪神」胡美貽專美。Honey表示今次的節目十分瘋狂，是她拍攝時間最長的一次，跟另外3個拍檔亦成了朋友：「當時我哋會一齊沖涼、一齊瞓覺、一齊落妝，感情變到好好，拍攝時好辛苦，依家睇番好懷念。最深刻喺山入面，我走失咗仲要受傷，佢哋嚟救我，Nicole同Jessica輪流孭住行山路出山。（你同Nicole身材都咁好，怕唔怕被比較？）我同佢冇得比，佢唔止身材好，性格又好又豪爽。」