【是日通勝】

農曆八月廿九

壬寅年 己酉月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、會友、安床

忌：開倉、結網、出財

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：18、28、32、34

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：保持樂觀易獲幸運之神眷顧，勿再愁眉苦臉。

金牛座：財運欠佳，處理錢銀事宜要打醒十二分精神。

雙子座：破財風險高，無論做任何事都不可粗心大意。

巨蟹座：事業運糟糕，要認清目標，否則易走冤枉路。

獅子座：愛情運不是太好，尋找真愛需要多一點耐性。

處女座：運勢好壞參半，感情方面或會遇上兩難情況。

天秤座：對伴侶要多予包容，得勢不饒人只會傷感情。

天蠍座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

人馬座：幸運指數排第一，事業運特別強，信心十足。

山羊座：保持低調有着數，避免成為小人的針對目標。

水瓶座：勿為小事耿耿於懷，對身邊人最好大量一點。

雙魚座：謀事得心應手，沒有甚麼問題可以難倒你。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）狗 脾氣差

鼠：時來運到，無論做甚麼都能獲滿意效果。

牛：做適量運動，可強身健體，提升自信心。

虎：心態正面，遇上棘手問題也能一一化解。

兔：小心理財，量入為出，避免因小失大。

龍：事業發展一波幾折，要保持冷靜莫氣餒。

蛇：賭運強，但不可沉迷，要懂得適可而止。

馬：財運亨通，對生意人有利，開單冇難度。

羊：貴人運強，大膽表達心中所想易獲賞識。

猴：鴻運當頭，利見客傾生意，成事機會高。

雞：事業運強，工作表現佳，成績有目共睹。

狗：是日沖煞，脾氣易失控，謀事難專注。

豬：被衰神纏擾，不管做甚麼都會遇上阻力。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

人生有個獅子座好朋友

身為獅子座好朋友會有甚麼樣的體驗？

當你傷心難過時，有個人會好有義氣地撐你陪你，將無限正能量直送，甚至跟你講有事可以隨時找他！無論你出席甚麼聚會，都有個充滿自信，一舉一動都在吸引大家注意，有時更會聽到他自誇是一個天才。無錯！獅子座既有義氣又大方自信，全身散發着一種傲慢氣息；加上有很好的審美眼光，網購Shopping隨時問他意見都會有滿意答案。他熱愛四圍遊歷上山下海樣樣皆能，絕對是很好的玩伴。

如果這位獅子座好朋友變成你的戀人，你會有化身成韓劇主角被霸道總裁主宰一切的感覺，他除了出手大方，還喜歡炫耀你就是他的情人，為了表達愛意，有時會做出誇張甚至昂貴的舉動，以浪漫包裝將你的心融化。

獅子座通常喜歡視覺表現力的事物，例如對影視或音樂活動感興趣，除了特別喜歡華麗的事物外，亦會看重外貌及有衣着品味的人，因獅子座渴望成為受人矚目的一員。作為世界以我為中心的人，經常以自己的感覺或想法為先，習慣要別人聆聽自己的故事，容易予人自私及固執，會一意孤行做決定。其實獅子座最需要的是你的讚美及掌聲，所以他們好易氹，一句簡單的讚賞，他們已經好開心好滿足。