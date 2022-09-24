東方日報C1：陳瀅「一姐」講條件　棄劇赴巴黎朝聖

陳瀅擔演的《痞子殿下》收視理想，無綫決定添食，明年開拍續集。同由她做女主角的台慶劇《美麗戰場》播映在即，無綫一心力推她登上今年視后大熱之列，惟她早前以參加巴黎時裝周為由，推掉新劇「女一」位置，盡顯「一姐」風範！

無綫花旦陳瀅在劇集《黃金有罪》、《愛美麗狂想曲》及《痞子殿下》表演出色，愈來愈受公司重用，其外貌及形象可塑性甚高，加上肯瞓身演出，故成為多位監製的新寵。其實，她拍完首部無綫劇《女人俱樂部》後就人氣急升，不過早年與賭王之子何猷亨撻着，既與何家四房睇演唱會，又獲猷亨照顧有加，齊齊拍拖買雞蛋仔，開劇時更獲男方探班，雖然她本身亦是富二代，但當時難免令人覺得她「拜金」。

隨着與猷亨的戀情告一段落，她近年亦修心養性，專心工作，即使先後跟黃宗澤、方力申及周嘉洛傳緋聞，但她都甚為低調。雖然多次被指身形走樣、發福，但她繼續獲公司力捧，在即將播映的台慶劇《美麗戰場》中，擔正女一的她拍攝宣傳海報時與男主角陳山聰齊齊企正中間，盡顯「一姐」地位！

Aska男主角夢碎

繼《痞子殿下》後，陳瀅相隔一個月就再挑大樑擔任台慶劇女主角，食住個勢，加上現時獲無綫力捧，要進身台慶視后五強之列絕對沒難度！據知她已獲不少監製睇中，爭相選她擔任新作女主角，當中《妳不是她》中，無綫就一心希望陳瀅率領同樣有份拍攝《美》劇的新人及聲夢學員張馳豪（Aska）擔演，惟她本身已向公司提出本月底將出發去人人都恨朝聖的巴黎時裝周，故推掉此劇，Aska亦因此痛失重戲份的角色。其實無綫都望力谷高大又有內涵的Aska上位，始終現時小生買少見少，而他在《美》劇都有發揮機會，與陳瀅、陳曉華及何依婷多位女角有對手戲，奈何他現時演出經驗尚淺，加上性格內斂、害羞，故此要做男主角，首要還是累積經驗。

馮盈盈積極備戰

至於《妳不是她》女主角馮盈盈已經埋班，男主角丁子朗日前大爆睇劇本後，覺得女主角性格與現實中的盈盈相似。之前一直未有劇拍、現時被公司「放生」的盈盈，難得有機會做女主角，當然不容有失，近日明顯積極備戰，不時去瑜伽中心跟導師練習，希望屆時以最好狀態上陣拍攝！

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