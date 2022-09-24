賴彥妤自誇與譚詠麟有緣　MV中隔空談情

曾參選港姐的的賴彥妤在譚詠麟（校長）的新歌《蝶戀花》自導自演MV中被選中，擔任女主角，導演要求要拍出80年代的感覺，所以她被安排戴上假髮演出，她說：「劇組話睇睇吓就好快習慣咗，親民嘅校長仲讚我同個假髮造型融合咗，好似一路拍啲頭髮會一路生長咁一樣。」

她表示父母都是校長的忠粉，所以細個已經在家中成日聽到校長的歌曲：「完全冇諗過自己可以喺佢嘅新歌MV出現，屋企人見到都覺得好興奮，仲不停Send畀親戚同朋友叫佢哋Like。」今次拍攝MV對她是一個新挑戰，因為她要跟校長隔空談情，我同佢飾演一對戀人，但女主角多年前遇到意外離開，仲好癡情咁成日去搵佢，個劇本故事好淒美。」

她在MV有分三步曲，要瞬間由笑變喊，拍攝前她在家中對住鏡不停練習表情，她知道這個MV是唱片公司送給校長的生日禮物，她笑說：「我哋差一日生日，好有緣分，年份都應該差唔多，校長年年25歲呀嘛。」她大讚校長親民同照顧後輩，拍攝當日仲有蛋糕食，一齊慶祝。

本來她一直好想飛到泰國慶生，奈何工作同隔離時間不容許，泰國之之旅只好告吹，但朋友們在港將一間三層獨立屋Villa布置成泰國度假村幫她開派對，令她好開心，談到生日願望，她說：「希望工作有新挑戰，我已經入咗劇組，希望可以拍多啲唔同類別嘅劇，遇到好角色成功入屋。」