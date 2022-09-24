東華學院2022 /2023學年歡迎逾千新生入學　收生較去年升 8%

【營業資訊】東華學院（學院）早前舉行開學典禮，歡迎1033位新生入讀護理學院、醫療及健康科學學院、管理學院及人文學院所開辦的16個學位、副學位及文憑課程。學院今年收生反應踴躍，共收到逾9,000份直接入學申請及超過18,000份經「大學聯合招生辦法」的申請，收生人數高於預期。截至9月15日，全日制課程新生人數較去年微升逾百分之八，約有20人尚待完成入學手續。2022年中學文憑試考生人數創11年新低，但學院收生數字仍高於去年同期，反映學院開辦的課程能滿足社會需求，教學質素備受肯定。

開學典禮由校董會主席馬清揚先生親臨主禮，並在典禮上致辭歡迎新生。他藉着分享參與賽車運動超過二十年的經驗，勉勵新生在學習過程中抱持堅定的信念及熱情，迎難而上，突破自我。「要在賽車場上爭勝，你就必須先掌握賽車的性能，不斷提升及善用裝備，持續學習和訓練，令自己不斷成長及具備競爭力。當你已準備就緒，你也需因應實際情況迅速應變，抓緊機會，在賽事中脫穎而出。」他指出，成功的要訣在於力求創新，邁步向前，就如同領導東華三院服務社群，必須因時制宜配合社會的轉變及市民的需求，推出與時並進的服務。

校長陳慧慈教授在典禮上歡迎新生克服重重困難及疫情所帶來的挑戰，加入東華學院的大家庭。陳校長鼓勵同學主動與老師交流，「學院的教學人員都是其學術領域的專家，並憑藉其專業知識，積極應對本地以至全球性的迫切挑戰。他們將成為同學學習旅途中的指路明燈，引領同學開拓新機會。」陳校長亦提到，雖然面對文憑試考生人數下跌以及專上院校競爭激烈的挑戰，但學院仍能憑藉已建立的獨特優勢，吸引同學加入學院，反映學院課程廣受認同，進一步堅定了我們繼續提供優質專上教育及提升競爭力的決心。

開學禮亦邀請了兩位新生分享選讀東華學院的經驗。入讀醫療資訊及服務管理(榮譽)學士的學生代表曾智翹同學，同時獲教資會資助大學的中醫學學士課程取錄，但疫情讓他深深體會到準確的數據分析對抗疫的重要性，他認為此課程或許是改善香港醫療服務的契機，讓病人能接受更快捷準確的醫療護理服務，故選擇入讀此課程，希望可以讓更多病人受惠於智慧醫療。

另一位入讀職業治療學(榮譽)理學士課程的學生代表鄭曉陽同學在取得學士學位後，曾任職教師及研究助理，工作期間令她認識到社會一直忽略了有特殊需要人士及其照顧者的需要，並缺乏足夠支援，她認為需要更多職業治療師協助弱勢社群重拾正常生活。鄭同學亦得知課程已獲香港輔助醫療業管理局及世界職能治療師聯盟的專業認證，她希望能透過課程裝備自己成為一位職業治療師，服務弱勢社群，協助患者重拾生活動力，並改善生活質素。