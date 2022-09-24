煤氣公司蟬聯三項企業可持續發展指數榜首

煤氣公司在第二屆大中華企業可持續發展指數、第三屆大灣區企業可持續發展指數及第七屆香港企業可持續發展指數均盤踞榜首。煤氣公司常務董事黃維義(左)從可持續發展委員會主席林正財醫生手中接過獎項。(客戶提供)

【營業資訊】香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）再次在大中華地區 200間企業中脫穎而出，連續第二年名列大中華企業可持續發展指數榜首。另外，公司在大灣區企業可持續發展指數及香港企業可持續發展指數中，均分別連續第三年及第四年勇奪第一。此三項榮譽肯定了煤氣公司在大中華區可持續發展和企業社會責任方面的努力。

香港中文大學商學院商業可持續發展中心根據VPI模型（Values價值觀 — Process過程— Impact影響）編製企業可持續發展指數，模型主要評估企業三個方面的表現，包括企業社會責任價值觀（Values）、管理過程和實踐過程（Process），以及企業對經濟、社會及環境可持續發展的影響（Impact）。

煤氣公司常務董事黃維義對公司屢獲殊榮感到高興。他表示：「煤氣公司一直積極推進環境、社會及管治（ ESG）工作，並將 ESG元素融入到我們的業務營運中。在 2021年，集團旗下的港華燃氣有限公司更名為港華智慧能源有限公司。是次更名將我們重新定位，透過羊着重於技術和創新，轉型成為一間領先的綜合清潔能源供應商，並以清潔和可靠的能源供應，為內地的 30-60雙碳目標作出貢獻。另外，煤氣公司會繼續維持高質素企業管治，加強董事會多元化，並將實行高管薪酬激勵措施，在可持續發展方面不斷前進。」

集團致力於2050年或以前透過能源轉型和創新實現碳中和，並先後獲香港品質保證局授予「承諾碳中和證書」，以及成為「香港碳中和夥伴計劃」的參與機構之一，足證集團在減碳方面的承擔。煤氣公司策略及創新總監暨商務總監 — 香港公用業務馮文傑出席香港中文大學商業可持續發展研討會 2022時，分享集團如何將 ESG融入業務策略之中：「煤氣公司一直投資低碳解決方案，以支持客戶減少碳排放，例如從我們的煤氣廠房供應餘熱給附近一家食品加工廠的餘熱回收項目、配備太陽能集熱器的燃氣除濕項目，以及於雅麗氏何妙齡那打素醫院安裝的堆填沼氣熱電聯供系統。我們希望與持份者共同創造可持續發展的未來。」

作為一間肩負社會責任的公司，集團在協助本港應對第五波新冠疫情時亦不遺餘力，在短時間內推出連串防疫抗疫行動，當中包括為期三個月的「飲食業延緩繳交煤氣費計劃」，為業界解燃眉之急。同時，公司抽調 200人組成施工團隊，僅花四日時間為落馬洲河套區方艙醫院建成長達1.5公里的煤氣管線，為方艙醫院提供穩定、安全的煤氣供應。此外，煤氣公司亦夥拍香港房屋協會及基督教家庭服務中心，為 逾萬個基層家庭送上抗疫愛心湯包及超市購物券，為不少劏房戶、獨居長者及「雙老」家庭提供及時支援。

展望未來，煤氣公司將繼續把 ESG元素融入業務策略，務求為環境及社會帶來正面影響，並為可持續發展的未來盡一分力。