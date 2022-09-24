迷彩變奏曲　軍裝風味濃

迷彩除了是軍裝中不可缺少的圖案，更是時尚穿搭的設計之一。而圖案是由各種偽裝色彩斑塊組成的一種保護色，通常會有黃、綠、黑等可與大自然融合的色彩。經過年月演變，現時已經有各種顏色的迷彩圖案。最近Reebok與LQQK STUDIO攜手設計了一款迷彩鞋，而SOUTH2 WEST8與藝術家Ben Miller則以獨特繪畫技術打造出各式印花服飾，讓大家從頭到腳都能以型格一面示人。

葉子紋理迷彩鞋

美國的印刷藝術工作室LQQK STUDIO一直都有跟時尚大牌合作，今次與Reebok以迷彩印花打造出一款軍事味濃厚的經典鞋款。鞋款設計以CLASSIC LEATHER為原型，獨特的大地色系為主打。鞋面有葉子紋理設計的變奏迷彩印花，加入了代表泥土的啡色，與讓人聯想到長滿綠葉松樹的深綠色。而LQQK STUDIO的品牌標誌與旗幟則印在鞋舌、鞋側與鞋跟處，以彰顯合作身份。

同場加映：河流藝術服飾

藝術家Ben Miller與日本時尚品牌SOUTH2 WEST8合作推出的系列服飾，都印上了類似迷彩效果的河流印花，目的是為了提高大家對河流保護的認識。畫作是藝術家糅合各種河流光影色調，以釣魚飛鏢動作投射到畫板上，一件畫作的誕生可能需要數千次的動作才能完成。系列總共有兩款河流印花，分別印在釣魚防水外套、Hoodie、長褲等超過10件單品，喜愛這款印花的千萬不要錯過。