高質西餐　親民矜貴兼備

西餐在本地一向有市場，遇到慶祝活動，首選精緻高級的Fine Dining，坊間亦有不少親民的西餐廳，無論是高級西餐廳或親民小店，近日都有推出新菜單或嘗味菜單，大家可按個人喜好選擇，豐儉由人。

親民之選

獨特秘魯風味

拉丁美洲美食在香港愈來愈流行，甚至捲起了風潮，而主打秘魯烤肉及各種當地經典美食的ChullsChick因為大受歡迎，最近於灣仔月街開設新店，將大熱美食引入新興美食區。秘魯籍主廚兼創辦人Abel Ortiz入廚經驗豐富，更曾在多間星級餐廳學藝，廚藝了得。新店供應多款經典人氣菜式，好似秘魯生漬魚Ceviche Clasico、秘魯小食海鱸魚他他薯蓉等，又有特色主菜如煙熏鴨胸芫荽飯、秘魯特色餡餅Empanadas，甚至帶點Fusion的傳統秘魯炒肉眼牛柳配飯及薯條等。想多人Share的話，又有秘魯特色烤爐拼盤、招牌秘魯風味烤雞等，好菜加上新店裝潢樸實而色彩繽紛，猶如走進秘魯家庭，休閒寫意又熱鬧窩心。

西班牙燴飯

著名的西班牙燴飯，有指最早在10世紀時出現，西營盤La Paloma由現時至10月31日，推出2款新的西班牙燴飯，傳統華倫西亞燴飯是當地以前為農民和農場工人準備的菜式，內裏有兔肉、雞肉、蝸牛、雅枝竹、青豆和豆角，加點紅椒和番紅花調味。另一款Arròs a Banda是阿利坎特沿海城市的傳統料理，餐廳在基礎上加入多寶魚和西班牙大蝦，令味道層次更豐富，2款西班牙燴飯都適合和朋友開心Share。

澳洲早餐

歐洲風味的西餐大家耳熟能詳，澳洲風味又如何？剛於觀塘開設旗艦分店的澳洲式西餐廳Flames，除有招牌的葡式香辣燒春雞、香草白酒煮青口配薯條、煙鴨胸扁意粉、卡邦尼薄餅和紅酒燴羊膝配忌廉薯蓉烤蔬菜等，餐廳特別於星期六、日及公眾假期推出全新澳洲式早餐菜單。澳洲式早餐菜單以創辦人在當地生活的點滴設計，包括有煙三文魚班尼迪蛋、帕爾馬火腿班尼迪蛋、蘑菇煙肉焗蛋配酸種麵包多士、Flames特盛早餐和意式雜莓熱鬆餅。連串美食再來一杯咖啡，醒神又開胃。因應新店開張，指定會員可於下午3時至8時，享用單點菜單8折及飲品買一送一優惠。

多元化風格

每個國家菜式有自家特點，有時大廚不拘一格，會將之融合再打造多元化美饌。金鐘早前開幕的The Hawk & Aster，除選用外國食材，也支持本地農場文化，菜單上較特別就有自家秘製的法式荷蘭醬，炮製出美味的魚子醬菠菜、波士頓龍蝦及煙三文魚班尼迪克蛋，享用時分別配英式鬆餅或酸種酸包，各有滋味。午市和晚市菜單以小酒館風格設計，包括用法國牛肉加30個月熟成帕爾馬芝士打造的牛肉他他配法式長棍麵包，其他有招牌龍蝦濃湯、本地蜆肉意粉和瑞士薯餅等，最後來一口選用法國55%黑朱古力粒和80%瓜納拉朱古力製作的五層朱古力蛋糕或經典法式焦糖燉蛋作結都不錯，和朋友輕鬆用餐，最為適合。

高質品味

皮埃蒙特美饌

意大利的美食選擇相當多，每個地區都有獨特食材和味道，銅鑼灣主打皮埃蒙特地區美食的CASTELLANA剛搬遷到中環，除了環境變得寬敞，亦打造不少新菜式。慢煮小牛肉先以海鹽和香草油醃製，配皮埃蒙特忌廉芝士，濃郁富香氣。以傳統羅馬鹽漬技術作靈感的原條鯷魚配酸牛油及番荽醬，鹽漬數個月的鯷魚配脆炸魚骨，鹹香味美。另外還有攝氏60度現代意大利蔬菜湯、車厘茄藍龍蝦意式雲吞、意大利Fassona 小牛柳配Taleggio芝士等，甜品就有皮埃蒙特版本的提拉米蘇。此外，大廚特別設計了Traditional Piedmontese Recepì Around The World的全新晚市品嘗菜單，當中包括有炸雞冠及小牛肝雜碎湯、紅棗鴨腿意式馬鈴薯丸子、北極紅點鮭配紅蘿蔔等菜式，配上當地美酒作拼配，即時提高品味體驗。

私人盛宴

若想和朋友聚餐和聊天，私密度高的用餐空間和特色菜式似乎不錯。概念私房餐館暨活動場地MOTD Concepts不時請來客席大廚獻技，近日請來擅長多國烹調技巧的Chef Nico Gellon於指定日子，舉辦7場以瑰麗寶石為主題的私人盛宴Autumn Nomad Menu （9月23日至25日、10月1日、7日至9日），師傅曾於葡萄牙、西班牙、荷蘭、瑞士、法國、意大利等餐廳和農莊工作，菜式不拘一格。炙燒澳洲和牛腰脊肉放在燒熱的石碟上輕炙，加點秋季黑松露，和豬油及脆餅一起吃，即時打開味蕾。湯品是西班牙白凍湯變奏版，以白桃雪葩代表白葡萄，配炙過沙甸魚，新奇滋味。另外還有全黑色的薯仔丸子配意大利綿羊芝士烤茄子醬、煙熏鱈魚奶布丁和經改良的土耳其風甜品等，讓大家同時間感受多國風味。