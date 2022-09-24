潮吃SuperFood！拆解韓星「超級」瘦身餐單

的韓國女演員韓藝瑟不時於網上分享自己的生活，其中就有她的瘦身餐單與小貼士。（互聯網）

韓國女星大多擁有令人艷羨的身材，即使偶爾長胖亦能極速瘦身，身材管理可謂非常嚴格。想達到這個效果，除了要配合適當的運動之外，她們的瘦身餐單亦花樣百出。那些看似有「營」的食譜之中，還加入不少SuperFood「超級食物」的影子，各位在偷師之前，不妨先請營養師陳筠霖（Krista）拆解其中奧秘！

韓藝瑟「5天減1.4kg餐單」

有「童顏芭比」之稱的韓國女演員韓藝瑟，早年憑韓劇《茶煲阿四》走紅亞洲，不時於網上分享自己的生活，其中就有她的瘦身餐單與小貼士，例如起床即換運動服、月曆減肥法等方法，增加減肥意志力及在不同時段做運動等。她分享的瘦身影片中，更分享她以飲食配合運動，短短5天就減走1.4kg，成效顯著。

第1天

早餐：黑咖啡一杯

午餐：自制奇亞籽燕麥乳酪

下午茶：英式鬆餅一個

晚餐：雞胸肉沙律加堅果

第2天

早餐：黑咖啡一杯

午餐：自制奇亞籽燕麥乳酪

晚餐：海鮮大餐加睡前甜點兩顆馬卡龍

第3天

早餐：黑咖啡加英式鬆餅

午餐：三文治

晚餐：兩小塊水煮雞胸肉

第4天

早餐：黑咖啡和自製水果燕麥粥（燕麥、奇亞籽、乳酪、香蕉、藍莓）

午餐：雞胸肉沙律（車厘茄、牛油果、橄欖、沙律菜、洋葱、粟米、雞胸肉、黑醋、橄欖油）

下午茶：Bakery加冰咖啡

晚餐：雞胸肉沙律

第5天

早餐：自製水果燕麥粥（燕麥、奇亞籽、乳酪、香蕉、花生醬）

午餐：素食餐

晚餐：雞尾酒

「營養師拆解」

這份瘦身餐單的重點在於減少進食碳水化合物，令熱量吸收較少的同時，減低卡路里攝取，而且蛋白質比例較多；一日緊一日鬆的飲食控制令人更易接受，具有短暫的瘦身效果，但要留意的是，當恢復正常飲食時就容易反彈。

Jessica「5天瘦身餐單」

韓國女團「少女時代」前成員Jessica（鄭秀妍），近年進軍內地而人氣急升，早前曾於網上分享過自己的一周減肥餐單，惟其中有與朋友外出用膳的日子因而以餐廳的雞胸肉料理代替，所以只列出當中5天食譜。此外，她提到瘦身期間要於晚上七點前進食、戒零食及不喝含糖飲品等細節。

第1天：牛油果明太子拌飯（蒟蒻糙米（Konjac Brown Rice）＋牛油果＋明太子＋雞蛋捲＋葱＋生抽）

第2天：牛柳沙律（生菜＋番茄＋紅蘿蔔＋瘦牛肉＋橄欖油＋黑醋）

第3天：火雞肉牛油果三文治（黑麥麵包＋火雞肉片（Turkey Deli Meat）＋羅馬生菜＋芝士＋番茄＋牛油果＋少許蛋黃醬及芥末）

第4天：希臘乳酪＋士多啤梨＋穀麥＋蜜糖

第5天：兩隻烤全蛋＋豆漿

「營養師拆解」

這份減肥餐單的食物種類相對全面，有齊碳水化合物、蛋白質、脂肪及蔬菜，營養豐富，建議可作為日常餐單的其中一個選擇，而且食物配搭相對健康。

SuperFood知多啲

Krista指出Superfood本身沒有瘦身的功能，不過當餐單上的食物換成Superfood，營養相對較為充足，同時亦能吸收這些超級食物帶來的益處。她續說：「根據英國衞生局的指引，超級食物是指健康、有益的食物，沒有特定的食用功效，亦沒有法例去列明它們的定義，所以通常大家選的超級食物都是一些特別、營養相對豐富的食物。」