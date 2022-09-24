陳思圻親解失聯因由　否認被「大龍生」羅樂林粗口鬧爆

藝人陳思圻近日一度「失聯」，原來是她棄用自己的手機號碼，改用了已移民媽媽的電話：「因為雙親近日移民咗去馬來西亞，我見媽咪個電話號碼靚，就保留咗自己用。（好唔捨得屋企人？）送機之後，我喊咗兩日。父母覺得馬來西亞氣候幾好，起居飲食都係中英文搞得掂，況且生活指數比較低，所以咪去囉。（你遲啲會唔會過埋去？）唔會嘞，過去探吓佢哋就得。」

談到她日前受訪，自爆拍攝《愛·回家之開心速遞》時，曾遭「大前輩」粗口問候，事後事件發酵，不少網民「緝兇」，就連「大龍生」羅樂林亦擔心自己「講咗唔記得」！陳思圻笑說：「一定唔係爸爸（羅樂林），佢咁斯文，況且我哋關係好好。（呂慧儀叫你開名喎！）其實大家唔使估嘞，我根本冇諗過開名，只係當日問我，咁我真係有經歷過，而呢個情況相信好多藝人都有類似嘅經歷，唔係好大件事啫。拍嘢難免有時會煩躁同忟，我冇嬲。（事後有冇喊？）有，返屋企會反省吓自己係咪做得唔好，夜闌人靜時難免傷感。」

談到接下來新工作，她透露：「同緊唔同嘅平台接觸，可能會出埠拍旅遊節目。（最想去邊？）歐洲，因為我好鍾意睇當地嘅建築物。（唔係想睇男仔咩？）梗係男仔睇我啦。」