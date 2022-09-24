浪漫武俠手遊　Q版闖江湖

浪漫武俠MMORPG手遊《掌門小師妹》近日正式開打，玩家在遊戲中將成為天選之人，進入開放式世界拯救武林風暴；旅途中將邂逅性格及能力各異的小師妹，與她們展開刺激的江湖冒險。遊戲另一特點是收錄百套古代傳統武俠服飾，可還原最原汁原味的復古武俠情懷，也融入了現代時裝和未來科技的設計元素，讓玩家自行配搭，展現個人品味。另可與兄弟和情人遨遊江湖，攜手練功、闖關冒險或守護自己的幫派。而《掌門小師妹》結合區塊鏈技術，玩家們可以在Opensea上取得星辰通行令後，進入專屬的星辰副本並擊敗怪物獲得星鑽，星鑽幣將可以兌換稀有的星辰神獸同時可Mint鑄造上鏈成NFT，它擁有專屬能力數值，助玩家提升戰力。

同場加映︰手遊管理球隊

《足球經理2023》支援多種平台包括iOS及Android系統，將於今年11月8日推出。新作獲歐冠、歐聯及歐協授權，玩家要由零開始打造隊伍、招募新人兼為每場比賽制訂戰術。新的轉會市場獲得改進，例如敵對球會會對己方球員壓價，要賣出他們就要討價還價，令轉會過程更平衡像真。另外今集觀眾、球探與球員均經過重新設計，比賽時恍如親歷其境。