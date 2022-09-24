李施嬅開人生首個簽唱會　陳山聰撐場：想同佢合唱！

藝人李施嬅早前推出首張EP，今日（24日）舉行人生首個簽唱會，她即場獻唱2首歌曲，《金宵大廈》拍檔陳山聰驚喜現身，向施嬅獻花及自掏腰包買了10張EP支持，山聰祝對方EP大賣，又叫對方下次預半首歌跟他合唱，施嬅稱對方剛拍完凌晨戲，拍到聲沙兼眼紅仍到場支持，令她十分感動。

受訪時，施嬅透露已留了編號0001的EP給山聰：「因為呢首歌係同《金宵大廈2》有關，山聰又幫我拍MV，佢真係超級好嘅拍檔，所以第一張EP一定要送畀佢。」她笑言不擔心未婚夫呷醋，因為留了編號999的EP給未婚夫，寓意長長久久。山聰雖然拍完通宵戲，但他指這是施嬅大日子，故定要撐場，施嬅自嘲：「我入行十幾年先出碟好搞笑，不過今次簽唱會好有意義，因為係做慈善，我冇賺任何錢。」問她是否想跟歌手爭飯食？她否認說：「冇飯可以爭。我以拍戲為主，唱歌係興趣，有時間先做，唱歌係甜品，而且唱歌冇錢賺，係要蝕錢。」山聰爆施嬅要自掏腰包封利是給他拍MV。

山聰在台上表示想跟施嬅合唱，他坦言：「想咗好耐，拍《金宵大廈》第一輯時已經想，但當時劇已經播完，覺得時機唔啱，我構思緊另一個愛情故事，想搵施嬅合作，不過睇吓佢有冇期先，佢拍開荷里活製作，要佢卑躬屈膝同我拍戲，哈哈！總之下次合作就一定要合唱。」施嬅開玩笑指下次由山聰兒子作曲，山聰笑言兒子可以以結他伴奏。