港姐2022︱梁超怡否認請「打手」：唔介意啲人點留言

《2022香港小姐競選決賽》將於明日（25日）舉行，19位候選佳麗今日（24日）率先穿上泳裝綵排，現場所見，仍然是林鈺洧上圍最澎湃，而邢慧敏則先拔頭籌，於佳麗互選友誼小姐跑出。

日前東網爆港姐「內定三甲」名單，分別是馮嘉敏、「翻版孫藝珍」梁超怡及「麥明詩2.0」張光怡，眾女同聲指平常心面對，當中梁超怡表示會集中做好自己，屆時將最好一面呈現觀眾眼前，對於被指她疑似有打手，於網上與佳麗們互相攻擊，她否認說：「我冇請打手，亦冇留意網上留言，每日由早到晚綵排都冇乜時間睇手機，其實都唔介意啲留言，點樣都會有人鍾意同唔鍾意，所以都係正面啲，身邊朋友都話支持我。（對聽晚有信心？）一定會有，呢件事冇乜影響到我。」

馮嘉敏則表示當時看「內定3甲」報道時感到震驚，坦言從來沒有透露家庭背景，與無綫沒有關聯，亦沒有後台，能夠走到今天全是靠自己努力。（你擊敗咗啲大熱佳麗？）每個人都有機會贏嘅！」至於張光怡就表示：「每個人都畀咗好多努力，但最終都要睇臨時發揮，好講運氣同當時狀態，希望到時會做得更好。（有壓力？）都有，希望唔會影響到表現啦！」