本日日本：搭飛機順便集印

到日本旅行時，不少人都喜歡到不同的寺廟搜集御朱印，現在就連搭飛機都有得儲御朱印了！日本航空（JAL）為了推廣日本的地方魅力及御朱印文化，推出了航空版的御朱印「御翔印」，以在藍天中自由飛翔為靈感，即日起於日本國內JAL的11個飛航機場發售。每個機場推出的款式各有不同，無論文字、御翔印的設計、飛機圖案、跑道等細節都很有心思。中央紅圈部分印上各機場的代表字，如那霸機場以沖繩的「繩」為代表、飛機圖案則是該機場啟航的代表機型，連跑道的標誌及飛行路線標號等都是根據實際情況而設計。每一張御翔印的機場名稱都是由機艙服務員、地勤等員工親筆書寫，每個都獨一無二，值得收藏。

另可在 JAL網上商店購買用來收集御翔印的「御翔印帳」。御翔印帳共有兩款，底色選用空中巴士 A350 機內的朱紅色及黑色，再加入JAL的代表標誌「鶴丸」，夠薄易於攜帶，內有20個收納袋，可用來放機票、照片或其他瑣碎物品。

目前可購買「御翔印」的地點包括有札幌新千歲機場、東京羽田機場、新潟機場、名古屋中部國際機場、大阪國際（伊丹）機場、德島機場、高松機場、高知機場、松山機場、福岡機場及沖繩那霸機場，未來有機會增加至更多機場，飛機迷們不要錯過了！御翔印各售350日圓（約HK$19）、御翔印帳各售2,000日圓（約HK$110）。