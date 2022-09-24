楊梓菁泰國遇溺獲壯男拯救　阮兒自爆與金融才俊了解中

藝人楊梓菁（Wiyona）、阮兒和鄺家瑜（Maryjane）今日（24日）現身九展的婚紗展擔任模特兒，楊梓菁和阮兒一同穿上低胸婚紗，現場胸戰一番。Wiyona透露7、8月時到了泰國放假及練泰拳，她稱因答應過父母每年都會帶他們去旅行，由於爸爸近來身體欠佳，故今次只帶媽媽同行，相當孝順。她想趁媽媽行得走得多多陪伴，她說：「自己目標係搵好多錢，但成就永遠追唔到父母嘅老化進度，所以唔想遲，帶佢周圍去。（父母最想見你嫁人？）媽咪成日都講，我話等上天安排睇緣分，可能我行出九展就搵到呢！」問到泰國此行可有艷遇？她笑言無艷遇，但有意外，她稱在酒店泳池晒太陽後落水浸身，卻不知泳池行過一步變深水池，差點遇溺，幸獲一位壯男將她救起，她說：「我啲朋友問個壯男靚唔靚仔，嗰時我好慌，覺得好肉酸，唔會理佢咩樣，我以為會死。」之後續說：「希望係猛男。」另外11月Wiyona將到馬來西亞為電影開工，是簽新公司後首次擔正女一的電影，她說：「好開心，老闆好有口齒，應承過開戲畀我，真係做得到。」

而阮兒在台上被司儀Kawaii問到找到意中人未？她有點錯愕，表示正努力中，事後她大方承認有追求者，對方是圈外人，從事金融業，正了解中，她稱因追求者也在場看她行騷，故感覺怕羞難以應對，問她是否想盡快結婚？她直言恨嫁，說：「以前會諗工作先，依家會諗結婚，如果搵到啱，唔排除會閃婚。」直言可能受現場婚紗展的氣氛感染，令她有結婚的想法。提到擇偶條件，阮兒覺得最緊要對她好及價值觀相同，因在外國長大關係，不愛受拘束，她說：「覺得唔好太執着，如果唔畀着性感衫，又唔畀去邊度，就唔夾，我個人鍾意自由啲。」