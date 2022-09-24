【Zac玩Zac食】泰好滋味　曼谷唐人街盛宴

香港人掛住日本之外，泰國相信亦都係好多人想去嘅地方！記得初去曼谷時，一定會去唐人街，每當入夜後燈火通明且熱鬧非常，以親民價錢去食魚翅燕窩及街頭小食。適逢今年是首都曼谷成立的240周年，這間泰國米芝蓮推介食店於香港金鐘開設的首間海外分店，特別推出八道菜式的曼谷唐人街盛宴（6位起)，別具紀念意義。

盛宴中的泰式牡丹蝦刺身，特別將生蝦升級至日本直送的優質牡丹蝦，以生蝦汁及辣椒蓉製成清透翡翠綠啫喱作襯托，鮮辣開胃。香脆紅咖喱魷魚球以新鮮墨魚肉和魷魚肉打成，並以泰式紅咖喱來醃製，口感彈牙且多汁。

泰式冬蔭酸辣湯以自家秘製的招牌冬蔭功加入蟹肉、蟹籽、金華火腿絲、木耳、冬菇絲、鴨紅、豆瓣醬等多款中式食材，融合泰式及中式的獨特風味而成。泰式豬手向來備受當地人及旅客歡迎，富有豐富的骨膠原，絕對是佐飯佳品。泰式蟹肉奄列嫩滑可口，享用時可蘸點是拉叉醬同吃，盡顯泰國地道特色。佛跳牆是唐人街必食菜式之一，大廚特別加入北海道海參、活鮑魚、花膠、瑤柱等高級食材，並以海魚湯熬製約3小時。最後奉上椰皇燕窩焦糖燉蛋，滋潤甜在心頭，勾起昔日在唐人街街頭品嘗燕窩甜品的甜蜜回憶。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle