花咲雛乃　千年一遇蘿莉巨乳

花咲雛乃個樣稚氣未消，可愛度爆燈，加埋一對飽滿G奶，故被稱為「千年一遇之蘿莉巨乳」。（互聯網）

師傅教落做乜都好，最緊要係全力以赴，就算結果係成功或係失敗，亦唔會留下遺憾！其實呢句話最適合講畀班寫真女優聽，因為有身材千祈唔好收埋，應該要大露特露，唔單止令大家有眼福，仲可以谷起人氣，好似花咲雛乃最近就無顧忌咁作超性感嘅演出，人氣爆晒燈呀！

甜美可愛

喺日本寫真界中有好多童顏巨乳女優，包括有被稱為經典嘅篠崎愛、出身自地下樂團「仮面女子」嘅天木純、被稱為「合法蘿莉巨乳」嘅長澤茉里奈等等。提到篠崎愛，近期雖然回歸寫真界，但係仍主力做歌手，所以掛住愛妹嘅朋友大可以欣賞佢嘅接班人花咲雛乃喇！

今年20歲嘅佢，青春無敵卜卜脆，而且樣子稚氣未消，笑起上嚟仲相當甜美，可愛指數比起上述幾位人氣童顏女優有過之而無不及。身材方面亦一樣唔會比佢哋輸蝕，肌膚雪白鮮嫩，令一副帶少少肉感嘅胴體更為吸引，不過最吸睛嘅都係胸前一對飽滿G奶，質感軟彈適中又夠挺身，難怪被稱為「千年一遇之蘿莉巨乳」！

挑戰玩半裸

雛乃拍寫真之前，曾經係美少女組合「whats circle」嘅成員，盡情展現青春活力，早前從組合畢業後，就轉投到另一少女組合「NECOpixx.」，並為組合嘅紅色代表，亦係成隊女仔當中最具名氣嘅隊員。

近期佢就忙於隨組合到名古屋進行連場表演，不過佢亦喺百忙之中抽時間拍寫真，推出個人寫真集《Metamorphose 2.0》以及寫真DVD《戀花火》。喺呢兩部寫真作品中，雛乃嘅演出都幾大膽幾無顧忌，除咗挑戰玩半裸露波邊，仲有好多鏡頭只用小物件僅僅遮住胸前兩點，胸部其餘部分都清晰可見，演出咁搏命，抵佢人氣更上一層樓啦！

花咲雛乃成日同班隊友四圍登台演出，從其社交網中就可以知道佢最近又去邊度表演，亦可以睇到佢好多調皮可愛嘅自拍短片，大家唔好錯過喇！

Profile

年齡：20歲

身高：5呎

三圍：36G-25-35