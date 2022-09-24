李冰冰新片預售強差人意　為谷票房大派「洋葱」

向來是票房保證的內地女星李冰冰，上一部電影作品已是2018年的《極悍巨鯊》，當年在內地票房收10.54億（約港幣11.6億），4年後以新片《平凡英雄》回歸，惟出師不利，在「10‧1」黃金檔的預售票房榜中三甲不入！多部在這檔期上映的電影日前已展開預售，截至今午5時預售總票房衝破人民幣2,370萬（約港幣2,610萬），由當紅小生王一博、「三金影后」周冬雨及影帝胡軍合演、被網民指為「內地版《Top Gun》」的《長空之王》，預售票房為人民幣1838萬（約港幣2,024萬）成為榜首，第2位是小生王俊凱主演的《萬里歸途》，預售票房是人民幣449萬（約港幣494萬）。至於李冰冰和馮紹峰合演的《平》片，預售票房只得人民幣25.85萬（約港幣29萬）！

《平》片是改編自去年機組人員在黃金8小時內救治新疆斷臂男孩的事件，由於距離開畫不足一星期，《平》片為谷票房發力造勢，並公開飾演空姐的李冰冰在鏡頭後情緒崩潰的短片。片中見李冰冰剛拍攝完一場親自為男孩包紮的場口後，她獨自走在一角並倚牆爆喊，事後她說：「我回想過去之後，實在忍不住，自己又在那哭了半天！」原來她入戲太深，想起事件中的男孩所致。