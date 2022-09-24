「峰」芒畢露　「泰」誘人

無可否認，樣靚身材正嘅模特兒轉做網紅嘅話，真係有先天性嘅優勢，事關佢哋本身外形高質唔在講，單係擺甫士已經好誘人，好似呢位嚟自泰國嘅網紅Yujin正係其中一位。

E Cup胸器

雖然有人話唔靚都可以做網紅，但講真，男人都係鍾意睇靚女，加埋身材正真係冇得頂，因此想喺短時間吸爆人氣嘅話，冇外形真係輸蝕好多㗎！不過，對於泰國網紅Yujin嚟講根本唔係一個問題，事關佢唔單止美艷動人，身材更係超火辣，四個字足以形容，就係前凸後趷。只要睇吓佢嘅喺社交平台分享嘅寫真相，大家肯定會認同呢個講法，皆因佢擁有一對E Cup巨乳，渾圓堅挺又白滑，每次影寫真都會酥胸半露，輕易吸引男士嘅目光，試問如此吸睛嘅胸器，點可能唔爆Like呢？仲有加埋一對修長美腿，已經夠本錢行性感路線啦！

滑出名堂

而佢跟其他靚女網紅唔同嘅地方，就係外形索得嚟又有型格，故此佢唔使每次都以性感內衣或比堅尼示人，連踩滑板都可以成為話題。事實上，2021年喺社交平台分享嘅一輯踩滑板相，便成為佢闖出國際嘅轉捩點。雖然佢嘅粉絲眾多，但大部分都係泰國粉絲，而憑住呢輯夜晚露乳溝踩滑板寫真相，火速令人氣大爆發，皆因唔單止性感迷人，仲踩得特別型過人，成功吸引到外國人嘅目光，令佢嘅粉絲人數極速攀升，更曾經一度高達25萬添！用一度嚟形容係有原因嘅，事關佢經常分享超火辣自拍照關係，帳號因而被封。無可否認，對Yujin嚟講係一個大打擊，不過佢冇灰心，開過另一個帳號後，喺短時間吸納超過11萬粉絲，仲做埋商品代言，實行全力吸金。

Yujin嘅網名叫「yinjoo.ujin_」，有逾1,500個貼文，除咗可以睇到佢嘅性感火辣照同踩滑板相外，仲可以見到佢同愛貓嘅合照，足見阿妹唔單止有樣有身材，仲好有愛心呀！