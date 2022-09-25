【是日通勝】

農曆八月三十

壬寅年 己酉月 辛巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：出行、合醬、安葬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：4、16、25、47

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：身處逆境要保持開朗，提防負能量拖垮健康。

金牛座：運勢排名居於首位，事業發展更處於強勢。

雙子座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶會更愛你。

巨蟹座：勿只顧享樂，有閒錢應拿來幫助有需要的人。

獅子座：感情關係需用心經營，別以忙碌為卸責藉口。

處女座：求財忌急躁，判斷力會受影響，易因小失大。

天秤座：懷有一顆善心，可望將霉運的影響減至最低。

天蠍座：運勢相當好，謀事能顧己及人，好事自然來！

人馬座：不必跟別人作比較，保持正面心態就冇問題。

山羊座：財運低迷，易因利益分配不均而變得不理性。

水瓶座：動怒易傷肝，注意情緒控制，對身心都有益。

雙魚座：受惠於天時地利，單身者有望打破感情悶局。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）豬 精神差

鼠：諸事不順，行事急躁，易把問題複雜化。

牛：判斷力強，處理大小問題均游刃有餘。

虎：行為情緒化，保持低調可避免得罪人。

兔：壓力大，被弄得頭昏腦脹，工作易出錯。

龍：事業運強，不妨用行動證明自己的才華。

蛇：投資眼光準，好好善用可帶來不錯回報。

馬：被瑣事弄得焦頭爛額，宜檢討做事手法。

羊：趁周日鍛煉身體，可望給生活增添樂趣。

猴：社交活躍，身邊人樂意親近，眉開眼笑。

雞：運勢極佳，你的想法能獲得別人的認可。

狗：感情運稍遜，易跟另一半為小事吵起來。

豬：是日沖煞，精神萎靡，工作效率打折扣。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

擺好聚財的床位風水

人有三分之一的時間要在床上度過，因此床位擺放得宜是極其重要的事，可使家庭和睦、財源廣進。下面一起看看聚財的床位風水吧！

1.睡在財位上

按照八宅風水理論，床的安放要在吉方，即生氣、延年、天醫、伏位四吉方。若從一間臥房而言，財位是在進門的斜對角，放在這個方位是不錯的選擇。另外，床頭有靠，安枕無憂，因此床頭宜靠牆不靠窗，但需注意的是床頭後面不能是廁所和廚房，否則容易頭疼、精神衰弱，更會影響夫妻之間的感情。

2.巧用床頭櫃聚財

床鋪的四個角落要平衡，不可有高低不平的情形，兩邊要有兩個小床頭櫃，才能使夫妻的感情美滿，對事業財運有利。若床頭櫃有兩盞小燈，更具有催財及聚財功效。

3.床位正上方不宜有燈

從臥房的採光角度來說，陽宅風水講究「明廳暗房」，也就說臥室燈光講求柔和，這樣才有助於睡眠。如果臥室的燈正好在床鋪中心正上方的話，會造成腸胃不好。

4.睡房不宜擺放過多鏡子

睡房有過多鏡子容易對屋主的財運造成不好的影響，因為過多的鏡子就像「攝魂鏡」， 會令人情緒不安，半夜醒來容易受驚嚇。