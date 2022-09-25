揮低Big Bang！IVE今年頭9個月登榜首45次領先

韓國限定女團IZ*ONE出身的張元英與安俞真領軍的新人女團IVE於去年12月出道，組合走勢如虹，不斷刷新銷量紀錄，8月22日推出的第3張專輯《After LIKE》首星期大賣逾108萬張，而同名主打歌更唱到街頭巷尾，連續多星期霸佔音樂排行榜的榜首位置。

最近有網民盤點今年首9個月各大事務所旗下歌手稱冠Melon每日音樂排行榜的次數，其中Starship事務所旗下的IVE今年4月推出的歌曲《Love Dive》曾登上冠軍21次，《After LIKE》則稱冠逾24次，合共稱冠至少45次，而《After LIKE》現在仍死守冠軍位置。

至於天團防彈少年團（BTS）所屬的HYBE事務所今年8月推出新人女團NewJeans，組合大玩清純和復古風，成功受到大眾注目，出道碟的主打歌《Attention》共稱冠每日排行榜18次。

三大事務所之一SM的代表是女團少女時代隊長泰妍，她今年推出的Solo歌《INVU》共稱冠排行榜18次；天團Big Bang今年4月歷史性合體推出新歌《Still Life》，該曲共稱冠排行榜35次，僅次於IVE的成績；至於JYP事務所今年未有歌手能登上榜首，旗下的女團TWICE與師妹團NMIXX今年成績麻麻，其中NMIXX更被網民炮轟歌曲難聽，新歌跌出100位之外，十分慘烈。