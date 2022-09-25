東方日報C1：港姐今決賽！梁超怡臨門再被爆料　陳瑞菱獲優待遮疤

今晚《2022香港小姐競選》決賽於紅館舉行，19位佳麗昨日以泳裝亮相，大部分均狀態甚勇，腹部有疤痕的陳瑞菱獲大會安排特色泳衣，成功遮疤！而熱門之一的梁超怡，於決賽前夕被爆是「超級蒲精」，更疑似流出身穿超大膽性感短裙的自拍照，一副戰鬥格夜蒲，與港姐形象大相逕庭！

年度選美界盛事，港姐競選今晚舉行，19位候選佳麗昨日穿上桃紅色泳裝綵排，無綫總經理曾志偉低調到場監督。佳麗不少都狀態大勇，如「胸軍」許子萱及林曉彤等，但論到上圍最澎湃依然是林鈺洧，而因曾接受手術腹部留有疤痕的陳瑞菱，獲大會厚待安排一件能遮疤的泳衣，而邢慧敏則先拔頭籌奪「友誼小姐」。

今年港姐是非不少，昨日有讀者爆料指賽前熱門之一梁超怡除了身上至少有7個紋身，包括手臂有彩色紋身外，又爆她喜愛飲酒夜蒲，從該讀者提供之照片中，一名疑似梁超怡的女子穿上貼身黃色「交叉胸」超性感短裙，一副夜蒲戰鬥格，但該女身上未見紋身。決賽前夕被爆「黑材料」，未知會否影響梁超怡的選情。不過，日前本報獨家報道保母口中的「內定三甲」名單，當中包括梁超怡、馮嘉敏及張光怡，她們昨日同聲表示平常心面對，梁超怡指會集中做好自己，將最好一面呈現觀眾眼前，對於被指疑似有打手於網上與佳麗互相攻擊，她即否認：「我冇請打手，亦冇留意網上留言，每日由早到晚綵排都冇乜時間睇手機，點樣都會有人鍾意同唔鍾意，所以正面啲，身邊朋友都話支持我。」

而馮嘉敏表示看到報道時感震驚，坦言從來沒有透露家庭背景，與無綫亦沒有關聯、沒有後台：「能夠走到今天全靠自己努力。」至於張光怡說：「每個人都畀咗好多努力，最終要睇臨場發揮，好講運氣同當時狀態，希望到時會做得更好。（有壓力？）都有，希望唔會影響到表現！」

加設吊燈及升降台

而一直被視為大熱的「風頭躉港姐」陳瑞菱，曾揚言想奪「友誼小姐」獎，惟最終落空，宣布賽果一刻更面露少許失望之情，但她受訪時說：「我冇講過想攞友誼小姐，只係喺社交網Po過同其他佳麗嘅合照，因為我好主動又鍾意交朋友，就算攞唔到獎都冇失望，邢慧敏係應得嘅，佢畀我嘅感覺好友善同親切。」對於是日泳衣的設計，剛好將其疤痕完美遮掩，她笑指泳衣由大會安排，但對能夠把自己最靚身形呈現感高興。

港姐統籌經理何小慧談到今晚決賽舞台設有吊燈及梯級等裝置，她直言會安全至上，並說：「所有設計都有同紅館開會，亦有詢問專業意見，到時有升降台同吊燈等，但冇安排佳麗要吊起。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：