So Ching着男友衣服解思念之苦　阿Mo不小心鬧情緒仍默默承受

人氣男團MIRROR紅館演唱會於今年7月底發生墮屏意外，受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）一直在伊利沙伯醫院留醫，其父親昨日再發出代禱信，透露他還有少於4星期便可除掉頸箍，而且在短時間內已內離開ICU及不倚靠呼吸機，康復進度比預期中快，情況樂觀。而阿Mo女友、COLLAR成員So Ching一直對男友不離不棄，昨日有So Ching的舞蹈員好友發文，透露阿Mo出事後，So Ching一直着上阿Mo的衣服以表思念：「望着這個傻女孩，每一天都穿上她男朋友的衣服 ，因為朝思暮想，思念每天睡在病床的男朋友。彷彿，穿上還有他氣息和氣味的衣服，就感覺他仍在家中，仍像每日般一起過着吵吵鬧鬧的日子。縱使壓力再大，心力交瘁，她都很努力地面對。她為他打點一切所需，默默地陪伴他打這場仗。」

友人又憶述在病榻上的阿Mo曾經不小心向So Ching發脾氣，但So Ching也默默承受：「『今日他不小心發了我脾氣。』有一天她扁着嘴對我說。『我冇事，其實我以前都也是這樣發他脾氣的。』她的口裏總掛著『我沒事』這句，但我知道沒有人能理解到她內心所有洶湧而來的情緒。」至於So Ching亦有轉發友人貼文，並坦言：「無人會想在無原因下的情況下日日提住，我只係想多謝陪伴咗我兩個月嘅朋友。」