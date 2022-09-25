甜蜜又浪漫 　打卡新熱點

假日補眠後，又是時候出動去玩，如果想打打卡，一定不可以錯過小記為大家介紹的兩個好去處，無論你是走可愛甜蜜風還是夢幻仙氣派都有得揀，這個秋天的呃Like相馬上安排！

【另類朱古力旅程】

想找尋甜蜜的感覺？點可以錯過啟田商場由即日至10 月 2日以朱古力為主題的「Kaka Choco Tour」。

旅程由商場的專屬角色Kaka為嚮導，帶大家游走朱古力夢幻王國；首先由「心情自動售賣機」外貌的魔法門走進 25 米長的「朱古力世界大道」，沿途有亞洲特色的朱古力魔法便利商店「Choco Lab」、充滿歐陸色彩的「Kai Tin Café」，內有可親自調配出專屬朱古力飲品的「朱古力自由斟」裝置，以及洋溢美式風情的戶外廣場，Kaka亦會在此處與大家合照，場內更會展出兩座由朱古力藝術大師霍耀文帶領學員及畢業生製作的一米高「Kaka 的朱古力樂園」朱古力藝術雕塑。

說到旅程又點少得手信，場內於指定日子特設「朱古力特色市集」，以及台灣知名朱古力品牌 Cona's 妮娜的期間限定店，前者有近30個攤檔每星期以不同國家為主題，展示朱古力食品、手工藝品及精品，更會推出多款 Kaka主題限定產品。每逢周六、日還有「多重朱古力 Cupcake」或「法式瑪德蓮蛋糕」DIY工作坊可參加。最後，在場內消費更有機會換領限量版A仔及 Kaka「Choco Tour」密氣樽，數量有限，換完即止。

【夢幻蒲公英の町】

想感受浪漫氛圍？不如到葵芳新都會廣場由即日至10月30日的「蒲公英の町」，活動在商場 露天廣場設置了十多組大型的繽紛蒲公英裝置，並飾以代表「純真幸福」少女感的天使花，配以閃亮的六角形拱門，打造成甜蜜花圃及閃爍「蒲公英小路」。

花圃前方是一座小孩藝術雕像，其裝置會不時向四周放送幻彩泡泡，締做夢幻氛圍。同場還有打卡一流、以淙淙流水配以蒲公英紛飛的許願牆，凡於指定時間參加「Wishing Dandelion」電視互動遊戲，更可揀選心水願望投射到上方的大電視屏幕，頭 50 位參加者更有機會獲得「食飯睇戲玩住賞」獎賞。

在場內玩樂免不了消費，9月場內設有「秋月美食賞」及會員可換領的「美食立減券」，而10月則有「全城消費加碼賞」，大家玩完再賺埋獎賞啦！