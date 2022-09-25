「3+4」轉「0+3」！身在外地度假的江若琳開心到想喊

港府宣布由本月26號開始取消抵港人士酒店檢疫，由「3+4」改為「0+3」（零隔離檢疫+3日醫學監察），而現和老公蕭唯展已身在新加坡度假的江若琳 (Elanne)最先受惠放寬防疫措施，開心到在社交網晒命謂：「最開心係一到埗就宣布『0+3』，黐線！行好運，真係想喊！！！！大家等咗呢日好耐啦！好多想見嘅朋友，家人都可以相聚啦 ，訂機票啦！」

將在新加坡玩足10幾日才返港的Elanne接受訪問時表示：「聽到放寬措拖，真係開心到尖叫咗出嚟，因為訂機票時仲係共7日隔離，其實『3+4』時都已經好開心，依家『0+3』就更加開心，（咁之前訂咗隔離酒店點算？）全部都有得退番錢嘅，不過人在外地都要保持個人衞生同健康。」

問到是否因之前的「3+4」措施而急起飛去旅行，她就話：「其實呢個旅程同機票已經係上年訂買咗，今年終於可以夢想成真出發，依係『0+3』更加想去唔同嘅地方啦，希望下次去遠啲，譬如英國呀。」

她又說現時在新加坡，除乘搭公共交通工具或到醫院才須戴口罩外，所以在港習慣口罩不離身的她初時有點不慣，不過她和老公亦會將口罩放在隨身袋，凡到人多的地方都會戴口罩以保健康。問到可趁今次行程努力造人，她就笑謂：「隨其自然啦。」