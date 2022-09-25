《飛越瘋人院》奧斯卡金像影后Louise Fletcher離世

曾於70年代主演美國經典電影《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）的美國老牌女星Louise Fletcher，昨日（24日）被傳出離世的消息。享年88歲。

消息傳出後，她的經理人亦隨即證實她的死訊，並透露她於美國時間周五（23日）在法國南部的家中離世，未有透露死因。只簡單表示她是在睡夢中逝世，家人都陪在她的身邊，「沒有經歷任何痛苦與折磨」。

Louise Fletcher入行超過60年，她於1975年憑《飛》首次獲提名奧斯卡便「一擊即中」勇奪奧斯卡金像影后寶座。她在片中飾演精神病院的護士長，由於她的雙親是聾啞人士，她在頒獎禮台上以手語感謝父母：「謝謝你們的教導，要我擁有夢想並去追夢，現在我辦到了」，成為奧斯卡史上最感動的時刻之一。除了她之外，同片飾演精神病人的積尼高遜（Jack Nicholson）亦獲同一屆奧斯卡影帝。此外，影片亦嚢括最佳電影、導演以及改編劇本等5個獎項。

Louise Fletcher離世的消息公開後，曾與她在劇集中合作過的奧斯卡首位聾啞影后Marlee Matlin亦有於社交網留言，讚揚她是傑出的女演員。