朴敏英保養3招　Keep住好膚質

朴敏英繼上次與男神宋江在一起拍劇大談姊弟戀後，這次帶來新劇《月水金火木土》，首播為同時段劇集的收視冠軍。劇中朴敏英飾演一位契約婚姻大師，扮演不同人的妻子，以百變女神的姿態出現在眾人面前。被大家感嘆女神的肌膚跟拍攝《金秘書為何那樣》時期的肌膚狀態一樣，吹彈可破，顏值堪稱完美。但其實也是需要花時間去保養，之前朴敏英就在自己的個人頻道上分享自己的保養秘訣，大家不妨學習一下女神的保養3招。

1.每天敷面膜

朴敏英拍攝活動之前會隨身攜帶面膜，等待時或拍攝前會敷面膜。敷面膜這個舉動不但可以軟化皮膚，令後續的妝容更服帖，其實面膜的氣味還可以紓緩心情。讓臉部線條放鬆，表情更自然。日本的國民面膜LuLuLun，近期推出了散發甜蜜桂花香的面膜，而且面膜中還添加了各種桂花提取物，用後有效滋潤肌膚。

2.使用網格面化妝棉徹底卸妝

朴敏英覺得使用柔軟的卸妝棉卸妝，雖可去除化妝殘留物，但卻沒帶來深層清潔的感覺。因此她會使用質地比較粗糙的網格化妝棉潔面，同時清潔鼻子區域或去角質。大家可將網格狀化妝棉搭配溫和去角質啫喱一同使用，澳洲護膚品牌Rose Crown嫩白去角質花蜜軟晶，內含尤加利精華和葉綠素，能溫和地去除肌膚上的老舊角質與妝容殘留物，減少毛孔阻塞，令毛孔回復細緻。

3.隨身攜帶護髮產品

大家是否很羨慕朴敏英的一頭濃密順直秀髮？原來朴敏英在頭髮吹乾之前會抹上護髮產品，因為可以撫平頭髮的毛躁。她還會隨身攜帶髮梳，隨時將打結頭髮梳順直，這樣就能呈現出一個完美狀態的自己。頭髮護理品牌Aveda與3.1 Phillip Lim再次推出髮梳與護髮精華禮盒，可讓頭髮變得豐盈濃密，大家不妨試試。