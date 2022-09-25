【10月開關】日本擬開自由行　台灣料變「0+7」　

望穿秋水，日本與台灣放寬觀光，終於有望。日本首相岸田文雄，剛於前兩天透露，日本預計最快10月，將大幅放寬入境限制，新措施將包括：

（1）廢除單日入境人數上限

（2）重新開放自由行

（3）短期觀光客可免簽證

雖然放寬細節，仍有待公布，但相對現今只接受旅行團入境觀光的政策，新措施相對接近恢復如常，加上日圓大跌，今次肯定能「刺激」港人出遊日本意欲。

【日本】現時入境限制

日本自9月7日起，已把每日入境人數上限增至5萬人次，並批准「無導遊帶領」旅客入境日本觀光，但旅客仍需報旅行團入境，一人也可成行。旅客也要經日本認可之旅行社申請觀光簽證，並要提交旅遊證件、預定行程等資料給日本國土交通省審批。由於香港被日本列入「藍組」低風險地區，故港人現已毋須接受PCR檢測及隔離，是否打齊針也可入境日本。希望10月日本新放寬措施可落實，那麼入境日本便可以更簡單。

【台灣】擬10月變「0+7」取消禁團令

台灣亦剛拍板，將分階段放寬入境，第一階段於9月29日實施，包括每周入境人數上限增至6萬人次；入境「3+4」檢疫，即3天居家檢加4天自主防疫，全程一人一室；取消機場唾液核酸檢測；全面恢復互惠免簽。

在第一階段實施後，會觀察一周，如情況穩定可控，預計約10月13日便可實施第二階段放寬，措施擬將包括：

（1）每周入境人數上限增至15萬人次

（2）入境「0+7」自主檢疫

（3）停止發放居家檢疫通知書

（4）無症狀入境者可搭乘公共交通工具

（5）開放非免簽國家

（6）觀光取消禁團令

台灣放寬入境細節，也是有待進一步公布，包括自由行是否也在考慮開放，但至少旅行團很有機會可在10月出發台灣，加上政府已公布9月26日起實行回港檢疫「0+3」安排，相信香港人很快可恢愎出遊。