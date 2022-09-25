符曦月入行初心不變　大談《黑金風暴》辛酸史

藝人符曦月(Valerie)自2017年在北京進修戲劇課程，並在當地居留生活2年多。她現時身兼多個身份，編劇、演員和策劃畫展，並推出過不少作品，包括：舞台劇《人性遊戲 》、電影《作家的謊言》、電視劇《好人好姐》和《黑金風暴》，以及綜藝節目《貧窮限制想像》。

最近《黑金風暴》熱播，不少觀眾對她的演出表現讚好。她接受東網訪問分享劇集中最難忘的一幕：「第一次床戲，雖然無親熱鏡頭只係借位除岱融哥嘅衫，但其實當日第一次好尷尬，好彩岱融哥都好好人好快就拍完。另外就係拍綁架戲時受傷，手臂有成個手掌咁大嘅瘀痕，但當時未叫cut，唔知道傷成咁，當時痛到標哂冷汗，cut左機先知原來已經瘀到咁。」

至於在角色揣摩上，她表示：「我有為了角色寫人物小傳，大概係日記咁樣嘅形式，因為呢個角色其實係由佢17歲做到25歲，呢段時間係劉曉彤人生最反叛既時候，要熟悉佢點解會表面上咁乖女，但實際上又唔係，就要由佢細個經歷過嘅嘢開始。所以我選擇咗寫日記。」

她透露最希望同林峯再做對手戲，因為當時拍攝《黑金風暴》唯一與他的一場對手戲，就是當時自己睡在屍袋裏面的一幕！至於未來想挑戰拍咩類型嘅戲，她直言一直好想拍古裝，但覺得香港比較少機會，強調當一個好演員不單止是外表，必需要在心態上堅持到底，多番練習，希望未來的日子會主要投入幕前演出。

最後被問到為甚麼會選擇進軍娛樂圈，她分享：「我好鍾意電影呢一行，覺得電影所帶出來嘅訊息，係可以影響一個人嘅人生，而演員作為一個載體，去感受同埋經歷人生再去演繹出嚟，呢種藝術係令我感動。」