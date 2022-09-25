鄭俊弘開工唔捨得3個月大囝囝：已去到癡戀地步！

藝人鄭俊弘（Fred）、施匡翹及謝高晉今日（25日）出席活動，與太太何雁詩育有3個半月大囝囝的他，表示每天出門也很不捨，近日正忙於拍攝劇集《再見枕邊人》的他說：「好珍惜每次見到阿仔嘅機會，頭先出門口都唔捨得，因為今晚仲有其他工作，要聽日下晝先可以見到佢。」

他笑稱自己不捨到有點癡戀地步：「會開個Cam睇佢喺屋企做緊乜。（睇仔唔睇老婆？）兩個都睇，哈哈！」他表示小生命到臨令他們夫妻以及家人間關係更好：「畀到好多歡樂我哋，生之前會好擔心將來，疫情、佢長大同讀書，但出世之後帶嚟嘅歡樂將呢啲嘢統統蓋過。（太太話你想生多個喎？）唔止係我，佢自己、佢爹哋媽咪同我媽咪都想，不過諗住過一兩年先，因為唔想分薄咗，想將呢一兩年時間畀晒個仔先。（想生多個女湊成個好字？）嘩！如果有個女就真係不得了，哈哈！唔緊要嘅，仔同女都鍾意。」

他表示因擔心疫情，所以未有替囝囝辦百日宴，問到是否要開始選擇學校？他説：「有呀，有向朋友請教，佢哋叫我諗遠啲，睇吓希望想佢讀咩類型大學先，但佢依家先咁細，都未知乜嘢類型先適合佢，我哋希望自然啲，希望佢開心又唔想俾太大壓力佢，唔想話佢將來一定要讀邊樣做邊樣。」Fred表示偏向選擇國際學校，因不想囝囝功課壓力太大：「驚佢讀啲嘢太深，到時問我都唔識教。」