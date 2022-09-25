燥燥哋歎杯冰凍啤酒至GUR
2022年09月25日 16:00
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天氣熱又帶點乾燥，好想飲杯冰凍啤酒，而最近就有日本啤酒品牌，引入當地超人氣的啤酒款式，曾一上架即售罄，而香港的是國際限定版；此外，還有本地人氣啤酒品牌推出特別版及走進大角咀區舉辦暢飲節，請酒迷暢飲冰凍啤酒。
期間限定罐裝「生啤」
好多啤酒迷愛生啤的其中一個原因是豐饒又滑溜的泡沫，而作為日本No.1啤酒品牌的Asahi Super Dry，於日本首創獨家專利技術釀製恍如生啤般口感的罐裝啤酒，這款期間限定的「極泡罐」更成為不少啤酒的至愛，一打開，罐內的發泡塗層，令空氣瞬間注入罐內、塗層及二氧化碳交替刺激下，持續生成綿密細緻的泡沫，帶出現壓生啤酒般口感，而360度全開蓋式設計，結合了日本獨家技術「雙重安全」罐口設計，不怕刮傷皮膚，大家可以拉環即開即享受極泡暢飲。品牌早前引入國際限定版，讓大家幾時想歎「生啤」都可以隨時飲得到。
特別版紀念罐禮盒
香港人氣啤酒品牌嘉士伯是不少巴打品嘗大牌檔小菜、鑊氣小炒時大愛的啤酒品牌之一，自推出醇滑嘉士伯款式以來，更贏得不少絲打喜愛，加上品牌於多區舉辦「醇滑暢飲節」，讓巴絲打品嘗本土美食的時候可以開懷暢飲。最近暢飲節會首次「走進」大角咀（https://bit.ly/3SwcKNq ），於10月的指定星期四（10月6、13及20日）的指定時間，惠顧包括括文成記會所、金怡冰室私房菜、味夠串、重慶老巷、食雞Winner Winner Chicken Dinner、晶輝飯店等12間地道食肆，人均消費滿指定金額，即全枱暢飲2小時。此外，品牌為了慶祝與利物浦球會合作30周年，於9月28日推出特別版紀念罐。「利物浦30周年特別版紀念罐」禮盒裝一套有6罐，罐身設計以Ian Rush、John Barnes、Sami Hyypiä、Robbie Fowler、Jamie Carragher 和 Luis Garcia6位傳奇名宿的球衣為靈感，並印上他們的名字；罐身另一邊則印有6位傳奇名宿在球場上的專屬球迷打氣口號，利迷一定有共鳴。粉絲兼yuu會員只要於9月23日起透過yuu Apps或Market Place by Jasons Apps網上購物平台購買品牌產品滿指定金額，即可獲得一份，或透過參加品牌網上活動，亦有機會贏得。