燥燥哋歎杯冰凍啤酒至GUR

天氣熱又帶點乾燥，好想飲杯冰凍啤酒，而最近就有日本啤酒品牌，引入當地超人氣的啤酒款式，曾一上架即售罄，而香港的是國際限定版；此外，還有本地人氣啤酒品牌推出特別版及走進大角咀區舉辦暢飲節，請酒迷暢飲冰凍啤酒。

期間限定罐裝「生啤」

好多啤酒迷愛生啤的其中一個原因是豐饒又滑溜的泡沫，而作為日本No.1啤酒品牌的Asahi Super Dry，於日本首創獨家專利技術釀製恍如生啤般口感的罐裝啤酒，這款期間限定的「極泡罐」更成為不少啤酒的至愛，一打開，罐內的發泡塗層，令空氣瞬間注入罐內、塗層及二氧化碳交替刺激下，持續生成綿密細緻的泡沫，帶出現壓生啤酒般口感，而360度全開蓋式設計，結合了日本獨家技術「雙重安全」罐口設計，不怕刮傷皮膚，大家可以拉環即開即享受極泡暢飲。品牌早前引入國際限定版，讓大家幾時想歎「生啤」都可以隨時飲得到。

特別版紀念罐禮盒