入境「0+3」！泰國食．住．買人氣熱點推介

早前宣布機場入境檢疫將放寬至「0+3」後，身邊不少熱愛旅遊的朋友已即時訂機票，其中曼谷正是大熱之選。久違了兩年多的曼谷，不論是食、住、買都增加了不少新熱點，例如離曼谷市約1小時車程的Khlong Om Non運河旁，便有一間注目酒店落成，獨樹一格的小鎮風情，予人遠離繁囂的感覺。另外還有新鮮熱辣的新夜市，以及精緻Fine Dining的人氣餐廳，機會嚟啦飛雲！仲唔Book機票！

-----------------------

河邊酒店 隨時戲水

於暖武里府Bang Yai地區開設的W1@Bangkoknoi屬當地酒店品牌，毗鄰Khlong Om Non運河，既感受到悠閒小鎮風情，亦同時有奢華享受。擁有29間客房的酒店屬五星格局，共設有6種房型，均採用摩登泰式風格設計，當中更有雙層的獨幢別墅，焦點有面積達55平方米的Canal Villa，其靠河的一邊附設小型Jacuzzi，可以邊浸邊向途經的船隻Say Hi！另一款Villa Pavilion的二樓更配備圓形浴缸及按摩床，可足不出戶享用Spa及按摩服務。設施方面，除了有水療中心及泳池等必備項目，餐廳W1 RESTAURANT亦很值得光顧，除可品嘗泰國傳統料理，靠河一邊更有露天座位，讓你邊食邊賞景。酒店提供獨木舟、站立式槳板、單車等免費活動予好動的住客，亦有自費遊船河，甚至可參與早上的化緣活動，各適其適。

-----------------------

夜市重生 驚喜搵食

經常去曼谷的朋友，應該對Ratchada區的火車夜市不會陌生吧！因經營問題該夜市早前被整個拆掉，以為從此畫上句號之際，卻有另一間公司接手於原址重新打造名為The One Ratchada的夜市，並剛於9月9號正式開業。內裏整體感覺還是當年火車夜市的模樣，分為零售及飲食兩部分，前者賣的東西熟口熟面，反而食物方面更有驚喜，例如有一間泰式米線店竟然Crossover打邊爐店，並有DJ現場打碟！市集內還可找到清邁口味香腸、各式海鮮、壽司、生果乳酪、串燒、椰子雪糕等食品。搵食同時不妨留意檔主，例如賣泰式沙律的肌肉男及賣脆皮燒肉的靚靚姊妹花，可說是夜市的另一種魅力！據講這裏會有逾千檔攤，亦會有酒吧區域，估計月底便能全面投入服務，屆時將有更多元素吸引遊客前來光顧。

-----------------------

隱世小餐廳 超精緻料理

距離曼谷市中心約40分鐘的Bang Sue區小巷內，有一間最少需提早一個月訂枱的Chef's Table風格餐廳FINE Cuisine BKK備受關注。餐廳由兩位屢獲殊榮的年輕廚師主理，店內中央放有一張長枱，食客可透過玻璃看到廚房內的烹飪過程，並且每道菜上桌時大廚都會現身講解靈感來源及用餐方法，令人更投入用餐氣氛當中。餐廳菜單不時更新，早前就以「佛寺活動」為主題，菜式設計融入了相關元素，炮製出賣相及配搭充滿新鮮感的料理。 例如將炸魚薯條變成了精緻的Finger Food小吃、以木馬造型點綴的點心、黑松露配螢光魷魚、就連魚湯也配以200°C高溫烹調的香脆彈牙魚肉同食，食物口味的複雜性與Fine Dining的概念相匹配。最重要是價錢公道，如此豐富每位只需約THB2,000（約HK$426），性價比相當高。

-------------------

泰國通點睇「0+3」？

對於剛實施的「0+3」入境政策，泰國通胡慧冲（Roger）認為無論對於在外地居住及往外地旅遊的港人返港都變得更方便容易，相信會藉此刺激港人外遊意欲。Roger除了上述曼谷熱點推介外，即將於芭堤雅Bang Saray開幕的Columbia Pictures Aquaverse，該水上樂園以哥倫比亞影業旗下經典電影作主題，絕對係合家歡之選！