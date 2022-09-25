劉穎鏇與胡㻗緋聞被擺上枱　同伍允龍純粹兄妹情

由黎諾懿監製及主持的一連8集《仨心友行3》正熱播，今季特別請來李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）助陣，其中一集亦請到型男嘉賓黃子恆（Hugo）帶她們上頌缽課程洗滌心靈。

該集主題為「朋友」，3人均認同入行後難結識朋友。她們分別公開3個最熟的好友名字，Tiffany的名單好友則有曾合拍劇集《兄弟》和《鐵拳英雄》的伍允龍（Philip），她坦言拍劇期間獲對方照顧，Mayanne和Ali聞言即打晒眼色兼起哄，Tiffany澄清雙方純粹兄妹情。Mayanne名單包含吳若希（Jinny）與駱胤鳴，她指Jinny與自己一樣重視家人，二人私下談起家事會又喊又鬧，相當激動；駱胤鳴則可讓Mayanne放下戒心耍幼稚。Ali的名單則有因合拍劇集《BB 來了》而熟絡的黎諾懿，她還口快快說：「拍劇感受會深啲，尤其演兩公婆，嗰時感覺真係好入……」語畢Ali即急急澄清並非愛上對方，只是感覺似家人，又指諾懿是「華佗再世」，愛分享養生之道。

面對日夜顛倒的拍劇生涯，Ali坦言無暇與家人朋友相聚，故看淡不再強求擴闊社交圈子，並指很難過回普通人的生活：「你出到去啲人已經覺得你係李佳芯。」鏡頭前為觀眾帶來不少歡樂的Mayanne，則自揭私下安靜又內斂。當聽到年僅25歲的Tiffany入行6年後漸變內向，愈來愈享受「Alone Time」，Mayanne即表示：「好成熟呀！我30歲先明白朋友唔需要咁多。」

之後玩「猜猜畫畫」，Tiffany與胡㻗的過氣緋聞卻被擺上枱，當看到Ali畫的「葫蘆＋飛緊嘅雀仔（指胡㻗）」時，Tiffany即瞇瞇眼一味傻笑，之後更是笑至一發不可收拾，尷尬表情萌爆。