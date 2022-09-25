和食新滋味　美酒錦上添花

要數香港人最鍾意的美食之一，非日本菜莫屬，而日本餐廳供應的菜式除了招牌美食之外，亦會隨季節選材而推出新餐單，為日菜控帶來新鮮感與好滋味。

精選時令食材

位於港島的日式居酒屋Umami早前推出全新菜單，有午餐、晚餐及周午早午餐等。好似全新的招牌的午市定食菜單就帶來廚師推介的精選壽司及迷你魚生飯，以及多款午市定食等，而所有定食均包括是日精選頭盤及味噌湯。而全新的廚師發辦菜單則由餐廳總廚陳錦輝師傅掌舵，帶來6道或9道菜的套餐，主打旬壽司、季節刺身及食事；大家更可以額外加配清酒及梅酒等，令和食體驗錦上添花。此外，餐廳亦帶來全新日式招牌套餐，用時令食材炮製出一系列正宗日本美食，包括廚師每日精選、特色刺身及壽司、高野豆腐鯛魚清湯及凍稻庭烏冬等，仲可以品嘗到主廚精心製作的自選主菜及精緻甜品，令人回味。

聯乘手工氈酒

喜歡酒餚配的可別錯過人氣居酒屋CENSU與日本京都蒸餾所手工釀製氈酒KI NO BI季の美聯乘推出的氈酒搭配菜單，由日籍大廚Chef Shun Sato設計出8道與氈酒配搭菜式，於10月3日起至11月5日期間供應。每種搭配的雞尾酒都為了突出和重新混合氈酒品牌的6大關鍵元素，包括礎、柑、辛、凜、茶和芳，並使用蒸餾所的3種獨特產品調混。如首道菜的煙熏鰹魚Bonito Tataki配清新柑橘味的Gimlet雞尾酒，又或以雪蟹和飛魚子雞蛋羹Chawanmushi配清新香甜果香的Lychee Mule雞尾酒；抑或鮑魚高湯飯糰配白子的Shirakonigiri配以酒感濃的Spiced Negroni雞尾酒等，菜式與雞尾酒相輔相成，帶來別具風味的和食滋味。