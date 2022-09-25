港姐︱師姐陳庭欣谷心形胸搶「峰」頭　邵初卸任臨別秋「波」

《2022香港小姐競選決賽》今晚（25日）於紅館隆重舉行，歷屆港姐盛裝現身，1977年港姐冠軍朱玲玲率令眾港姐齊齊影大合照。2010年港姐冠軍陳庭欣，就身穿粉色露肩低晚裝裙亮相，露出「心形胸」，性感得來帶點高貴。而再次踏足紅館舉行的港姐活動，她坦言有無限回憶。她謂：「我記得當年CATWALK舞台好長，嗰陣我獲派8張飛，父母都有嚟。」說到后冠，她笑言未結婚都會拿出來戴，但又謂：「我住嘅屋苑有鄰居被爆竊，唔見咗過千萬，嗰晚返到屋企門口都係警察，好驚呀！好驚畀我偷咗我隻雀。」她又指當年張名雅結婚時，對方都有戴上港姐后冠，故有朝一日自己結婚時，都應該會拿出來戴。

今年是港姐50周年，不少前港姐們都有到場，包括朱玲玲何艷娟、陳法蓉、葉翠翠、劉倩婷、唐麗球等等，庭欣坦言覺得分外有意義，記者讚她12年來身材都保持得很好時，她開心謂：「托賴啦！我都想問大會借番當年參選時嘅件旗袍嚟着，睇吓着唔着得落。」

至於宋宛穎、梁凱晴及邵初今晚即將卸任，而邵初打扮得相當性感，Deep V晚裝裙谷胸示人，相當吸睛。三人受訪時坦言很不捨得，宋宛穎表示沒想到這一年這麼快過，多謝公司予很多做大騷的機會。而卲初指對未來都有憧憬，說到她很性感時，她指裙是贊助的，自己都少有穿着性感，今次都只是健康性感。