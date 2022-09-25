鄭伊健周家怡食住爆谷等謝票　簽海報送粉絲驚喜

由藝人鄭伊健、周家怡率領一眾新進演員包括李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓等主演的英皇電影《深宵閃避球》，昨日（25日）6場優先場門票全告爆滿，伊健率領導演及一眾演員一行11人於優先場首日親身答謝觀眾，走訪銅鑼灣、尖沙咀、旺角、荃灣及屯門不同戲院與粉絲見面，成為近年最多主創同場謝票的香港電影，盡顯上下一心的體育精神！

有見粉絲反應熱烈，伊健、家怡更在入場前驚喜簽海報送給粉絲。至於伊健甫出場，已被粉絲大叫《深》片中熱血教練名字「劉Sir」，並大讚伊健靚仔。謝票時被問到《深》片對眾人的意義，伊健坦言比起自己，更希望大家留意到一眾電影生力軍：「我今次拍呢套戲，遇到一個好有意思嘅故仔，新嘅導演應智贇，仲有咁多位新嘅演員，我希望大家會記住佢哋每一個面孔，留意住佢哋嘅發展！」伊健盡顯對新人的細心照料和關心，難怪李靖筠、黃淑蔓、雲浩影等透露得知能夠跟伊健同場謝票，前一晩緊張到很晚入睡！不過眾人卻愈謝愈興奮，為跑戲院答謝粉絲，更不惜善用晚餐時間，到戲院食住爆谷，親身了解首批觀眾的反應！

而女主角家怡亦如片中「楊姑」一角充滿愛，對新演員們讚口不絕：「其實粉青隊8個女仔都好勤力又好乖，大家唔好俾佢哋電影入面百厭嘅一面嚇親！至於有冇人係本色演出就要靠大家自己發掘啦，哈哈！」依家怡亦預告不會停下來，稍後將繼續盡量抽出時間四出謝票，體現「粉青隊」的驚人戰力！