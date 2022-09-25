拍到精神分裂︱李佳芯處女執導短片一周吸11萬點擊

無綫花旦李佳芯（Ali）為慈善機構製作的短片《伴》，於網上首播至今，一周已錄得逾11萬點擊率，成功為宣傳關注腦退化症出一分力。而一班通芯粉（Ali粉絲暱稱）自資出動大型應援車，趁周末及周日停泊在尖沙咀及銅鑼灣，為偶像流動宣傳！Ali亦於個人社交平台向粉絲謝票，更透露正在醞釀進行新計劃：「看似閑適的躺着，可腦海已浮現下個Project的藍圖。才發現，這幾年沒停下腳步、也沒停止學習，最近也終於感受到網絡平台的威力。」

以人感染人，以生命影響生命。Ali重提能夠促成今次慈善合作，一切也源於與影迷會的慈善探訪：「當年同Fans Club去做義工參觀耆智園院舍，突然有一個女粉絲喊，原來佢婆婆早一年因為腦退化症而過身，令到佢觸景傷情。經過呢件事後，同好多朋友傾開偈，開始發現身邊好多人嘅屋企人都有腦退化症，原來一個咁普遍嘅病，一直好多人都輕視咗，或者唔認識呢個病。我就開始有個想法，不如拍一條講腦退化嘅片，令大眾多啲關注呢個病患。」

然而，首次身兼演員、導演、監製及編劇4職的 Ali回想拍攝當日考驗重重，並笑言簡直是「精神分裂」：「因為我哋得一日嘅拍攝時間，我呢一邊廂要做導演決定好多鏡頭拍攝，諗埋後期剪接，另一邊廂我就要代入演員角色，嗰日簡直係精神分裂咁。」數到最難忘一幕，Ali表示最深刻是與張同祖的一幕吃飯戲，劇情講述飾演父親的張同祖因患有腦退化症，在吃飯時誤將魚當成蝦，身為女兒的Ali不但沒有反駁，反而一起「將錯就錯」：「我記得呢場戲係同祖哥即場構思出嚟，想用電影橋段帶出照顧者與被照顧者嘅日常，可能好多照顧者遇到呢個情況會覺得好麻煩，係一個負累。但一念之間諗吓其實對方都係你屋企人，有呢個病佢都唔想，呢個時候應該要大家好好諒解，照顧者要搵一個自己堅持下去嘅方式開心過日子。」