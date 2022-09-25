港姐︱聲夢學員表演　突然爆煙花嚇到全場起哄

女團After Class成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及詹天文（Windy）今晚（25日）現身港姐決賽擔任表演嘉賓，另一成員鍾柔美（Yumi）因為工人姐姐確診，她被列為密切接觸者需接受隔離而未能出席，以致團隊三缺一，Gigi表示有給Yumi傳訊息：「佢叫我唔使擔心，只係工人姐姐確診，會自我隔離一星期，暫時情況OK。」問到有否因Yumi而影響今晚演出？Windy稱沒有 :「因為綵排嘅時候，佢已經嚟唔到，所以冇影響。」Chantel希望對方早日完成隔離，Windy指因疫情嚴重，也會做好防疫措施，Chantel自爆小時候吃東西前不會洗手，現在會注重衛生。

問到三人有否想過參選港姐，Chantel及Windy坦言想過，Windy說 :「有諗過，5、6歲嘅時候會將被披喺身上面扮公主。」Gigi就從未想過，反而身邊不少親友讚她靚女，提議她參選：「但我唔覺得自己靚，所以從來冇諗過選港姐，只係想過做港姐表演嘉賓，依家真係夢想成真。」

開騷後，一眾「聲夢」學員出場表演，一齊載歌載舞，Gigi、Chantel等更有Solo時間，而表演到最尾段時，突然爆煙花，由於大家都冇心理準備，嚇到全場起哄！