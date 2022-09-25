岡田彩夢　有圖有「色」相

家陣興講「有圖有真相」，要令信息傳達快而準，一張圖往往勝過千言萬語。同樣道理，要向寫真迷推介一位女優，講多無謂，睇圖最實際，好似今日同大家見面嘅岡田彩夢，可謂色藝俱全，唔止顏值、身材吸引，仲可透過佢筆下嘅插圖，感受其內在美。

小巧又好波

日本寫真界有好多巨乳女優，但身材正唔正，真係見仁見智，特別係舊陣時，有啲女優唔止胸大，仲要係手粗、腳粗、腰又粗，豬扒味甚濃。不過，近年嘅情況有啲唔同，多咗唔少身形纖瘦嘅童顏巨乳妹，被稱為「合法巨乳蘿莉」嘅長澤茉里奈就係人辦，而現年22歲嘅岡田彩夢，就好有佢嘅影子，一來個樣生得俏麗可愛，雙眼明亮有神，笑容極具治愈感，二來擁有一副不可多得嘅纖巧身材，有時仲可以見到條腰帶有肌肉紋理，更重要嘅係上圍夠晒分量，襯埋只得4呎10吋嘅身高，令豐滿嘅胸部更為吸睛。

叻到開畫展

岡田彩夢喺2016年踏足藝能界，當時只得15歲，加入咗美少女團體「彩虹征服者」，由預備組成員逐步晉級到正式成員，近年主要忙於隨團演出專屬電視節目，而呢排就搞緊一個名為「全國美食征服之旅2022」嘅巡迴表演活動，會去到日本13個地區進行表演。其實阿妺唔止歌藝舞藝有水準，仲有一項特殊才能，就係繪畫插圖，除咗畫功一流，仲畫得好快，唔使5分鐘就畫好一張2米高嘅畫！另外，彩夢喺上年同今年都分別開咗一次個人畫展，向大家展示自己嘅手藝，真係人不可以貌相。