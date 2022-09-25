陳葦璇同圈外男友感情穩定　自認慳家娶得過

兩年前參加《造星III》彈出的陳葦璇（Kira），簽約環球唱片頭炮新歌《一個傻瓜一個啞》，她自爆歌曲錄了14個section，她笑說：「我都好驚訝，每個section起碼6個鐘，首歌錄咗超過80個鐘，我又好衰，錄歌時唔鍾意break，監製舒文有問我使唔使抖吓，我話OK可以，我係一路take到完先會出番去，因為驚破咗道氣。」擅長跳唱的她，對今次揀一首慢歌，她都覺得好大挑戰，同以往給大家的形象完全不同，希望有新鮮感。

新歌取材她自身故事，她覺得一段關係步入了穩定期，當習慣了大家的存在：「好多嘢都唔會講出口，當慣咗一個懶惰喺入面，然後溝通少咗，就會有好多誤會。」所以她學懂要將心底感受說出來，在感情路她曾經都是一個傻瓜，她笑說：「好多女仔都會咁，（男友出軌都忍？）咁又唔得，我又未傻到咁緊要嘅。」她自詡是賢良淑德型的女仔，入得廚房出得廳堂，她笑說：「我一直有煮嘢畀男友食，唔好睇我喺舞台個樣好似咁兇咁，私底下我係好務實嘅一個女人，好識得精打細算，好慳家，所以娶得過嘅。」

她的感情生活豐唔豐富？她說：「我覺得都正常啦，我都26歲，同普遍啲女仔一樣有幾段感情咁啦。」她一直好大公方公開戀情，已有圈外男友，她坦言兩人感情好穩定。當年由女團As One出身的她，好姊妹陳苑澄（Tania）已結婚做了媽媽，她笑說：「我都覺得佢好犀利，由佢哋拍拖到結婚，佢哋好多嘢我吔有一齊經歷，佢連婚禮啲片都係我剪，佢生仔條片都有send畀我，睇完對於生小朋友有啲驚咗。」她笑言Tania是冇腳的雀仔，比她預期中快結婚，而她就未心急嫁人：「難得入到一間好公司，我真係畀個期限自己全力去做唱歌事業，依家好興30幾先結。」